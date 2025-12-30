關山警走入武陵文健站宣講防詐與交安　提升長者自我保護意識

▲台東關山警走入武陵文健站宣講防詐與交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化高齡族群安全防護與自我保護意識，台東縣警察局關山分局武陵派出所於29日上午10時，應邀前往武陵文健站，參與「10至12月份慶生會暨114年下半年度服務座談會」活動，由警員吳文彥及黃冠霖擔任宣講人員，向現場40多位長者進行防詐騙及交通安全宣導，透過貼近日常生活的案例說明與互動方式，加深長者對安全議題的認識。

宣講過程中，員警針對近期常見詐騙手法，包括假投資、假冒親友借錢、假檢警及中獎通知等進行詳細解析，提醒長者務必牢記「不明電話不理會、可疑訊息不點擊、涉及金錢多查證」等防詐三原則，並善用165反詐騙專線即時諮詢，避免因一時疏忽而造成財務損失。透過實際案例分享，協助長者辨識詐騙話術與陷阱，現場互動熱絡。

在交通安全宣導方面，員警考量長者日常用路型態，特別加強行人與騎乘安全觀念，提醒外出時應穿著亮色衣物、遵守交通號誌並行走行人穿越道；騎乘機車或電動代步車時，務必配戴安全帽，注意路口停讓及車輛視線死角，以降低交通事故風險。同時也呼籲家屬多加關心長者用路安全，共同營造友善且安全的生活環境。

關山警察分局表示，文健站是長者重要的交流與學習場域，透過結合慶生會等活動進行宣導，能讓安全觀念自然融入日常生活。未來將持續深入社區、部落及各類聚會場合，推動防詐騙與交通安全宣講，落實社區警政工作，與民眾攜手守護生命與財產安全，共同打造安心宜居的台東。