台鐵東部幹線中斷！「5輛怪手」連夜大雨搶修　網暖心喊：辛苦了

▲工作人員在寒冷的深夜裡進行搶修工程。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

記者施怡妏／綜合報導

受到連日降雨影響，造成台鐵瑞芳-猴硐間路段邊坡滑動，坍塌的範圍多達3800立方公尺，東部鐵路也因此中斷通行，許多花蓮北上的旅客，必須在宜蘭下車，改搭客運北上，也造成宜蘭與羅東轉運站湧現人潮，為了讓鐵路可以快點順利通行，維修人員努力搶修中，即使夜深還下著雨，也依然進行工程。

《交通部臺灣鐵路管理局》昨（4）日深夜23時在臉書發出貼文，即使夜深下著雨，維修人員依然認真的在搶修鐵路，在寒冷的夜晚中進行工程。從照片中可以看見，至少有5輛怪手在邊坡上來回挖著土，只希望可以快點將鐵路復原。

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許多網友看到後紛紛感動大喊「辛苦了」，「工作人員辛苦了，天災真是難料」、「買些熱飲給工作人員吧！辛苦了」、「有你們真好」、「工作人員請注意安全」、「辛苦這些無名英雄，讓大家恢復搭台鐵行北宜的權利，請保暖保重別累壞了，加油」。

▲▼連日趕工希望可以盡快讓鐵路通行。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

經空拍監測的確認，該路段土石是因為山坡滑動崩塌所導致，坍塌的範圍多達3800立方公尺，重量約2公噸，光覆蓋面積目測就差非常多，相較上一次嚴重好幾倍。

土石崩塌造成東部鐵路中斷，雖然沒有造成人員傷亡，台鐵還是派員24小時加強監控，也正在清除土石及持續加固邊坡，預估瑞芳至猴硐間8日清晨5時恢復單線雙向通車，期間有通行需求的乘客，只能暫時以公路客運接駁，此外有購買對號列車並延誤45分鐘以上的旅客，可於1年之內至各站辦理全額退費。