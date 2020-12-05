邊坡監測阻悲劇！台鐵再砸近3億「建預警系統」　111年底完工

▲台鐵軌道邊土石大規模滑動。（圖／翻攝東森新聞）

記者李宜秦／台北報導

受到連日大雨影響，台鐵東部幹線路線阻斷，目前正持續搶修中，本次由於邊坡監測系統，才及時發現土石崩塌，避免重大事故發生。交通部台鐵局表示，將加速推動行車安全六年計畫，其中已編列10億元經費辦理邊坡調查及改善設計、疑似不穩定邊坡改善工程以及新建25處邊坡預警系統工程等，目前均加速執行辦理中，預計111年底前陸續完工。

交通部表示，台鐵局現階段已完成以氣象局QPSUME重點監控雨情共56處，配合雨量進行路線危險管理，辦理慢行或停駛；完成14處共35支監視器(南迴線佔10處29支)。

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台鐵局已針對行車安全六年計畫中，編列相關經費約10億元，將執行邊坡調查及改善設計(2.5億)、疑似不穩定邊坡改善工程(4.75億)、新建預警系統統包工程(2.75億)等作業。

▲▼台鐵瑞芳-猴硐間土石崩塌，壓壞電車線桿，冒出火花及濃煙。（圖／翻攝東森新聞）

針對疑似25處不穩定邊坡改善工程，將投入4.75億改善，108年6月完成邊坡分級(不含南迴線，該線由鐵道局辦理)，A級(明顯不穩定)邊坡0處，B級(疑似不穩定)邊坡17處(縱貫線4、宜蘭線10、北迴線2、台東線1)。

B級邊坡辦理補強工程發包作業，其中4處(宜蘭線3、台東線1)已完成設計(1.3億)，預計109年4月陸續辦理工程發包，110年完工。其餘13處刻正進行設計階段(約3.45億，預計111年底前補強工程全部改善完成。

另外台鐵局將投入2.75億新建25處邊坡預警系統包括縱貫線4、宜蘭線3、北迴線2、台東線1、南迴線9、平溪線3、內灣線2、集集線1等，108年7月開工、109年2月核定監視預警功能測試計畫，預計109年底前完成基本規劃設計，110年6月前完成細部設計，111年底前完工。