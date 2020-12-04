高榮台南分院「希望」音樂會　好時光樂團樂音送暖享暖意

▲高雄榮民總醫院台南分院在歲末年終之際，舉辦「希望」音樂會，邀請好時光樂團演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄榮民總醫院台南分院在歲末年終之際，舉辦「希望」音樂會，邀請好時光樂團演出，經典懷舊歌曲及歌聲吸引民眾、病人家屬聆聽，在全球新冠肺炎疫情最嚴峻時期，除向醫護人員致敬外，更藉此籲請大家持續懷抱希望的心，共度悠閒愉快的享受音樂午後好時光。



音樂會邀請在地的好時光樂團盛情演出，首先以《奇異恩典》序曲揭開祝福序幕，接著由九位團員相繼歌唱與演奏《南屏晚鐘》、《青春花在開》、《津輕海峽•冬景色》、《鍾山春》、《風中的早晨》等歌曲，嗓音清脆嘹亮、接著有大家耳熟能詳曾獲第六屆金曲獎最佳方言作詞獎《畫眉》和最近火紅的《一剪梅》、《愛江山更愛美人》等曲目，壓軸用《想你》畫下句點，歌聲婉轉、令人陶醉，吸引不少看診民眾、住院病人與家屬、及醫護人員佇足聆聽。

杜奶奶手輕拍著腿跟著哼唱，直說「很熱鬧、動感不錯，旋律很歡快，讓人心情好」，享受與重溫五六十年代的經典老歌舊夢情境與懷舊樂趣，帶來歡樂歲末音樂會饗宴。

高榮台南分院院長王瑞祥親臨現場，表達由團長林文傑所帶領的好時光樂團的感謝，特別到醫院以優美歌聲慰勞醫護人員的辛勞並滋養著伯伯、阿姨們的心靈，王院長表示，發起此次活動，願以音樂傳遞「聽到心希望，看到新希望」的生命熱情，與醫護全體同仁對戰「疫」力量的堅持。

好時光樂團林團長說，樂團是由一群資深且優質的樂師及正式接受歌唱訓練養成的愛唱族共15人所匯集組成，成立至今已8年，一開始只是單純想在醫院、養老院為與疾病、身體健康奮戰的人辦一場歌唱同樂會，就算不會唱、不能唱、就算是坐著輪椅、吊著點滴來聽都沒有關係，因為只要有人想來聽，哪怕只有10分鐘，我們就會一直辦下去；總監辛芳瑜指出，好時光樂團公益巡演、到處歌唱，散播快樂音符，已累積相當多的忠實粉絲追隨，12月份首場音樂會獻給高榮台南分院願以歌聲表達對醫護人員的感謝與祝福。

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