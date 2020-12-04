布建900台空氣品質微型感測器　台南打造更完善空品感測物聯網

▲空氣品質微型感測品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為有效掌握空氣品質，台南市環保局與環保署合作目前為止已在全市布建900台空氣品質微型感測品，數量全國第三，建構起「空氣品質感測物聯網」，監測項目為細懸浮微粒（PM2.5）及揮發性有機物（VOC），2021年初將再新增500台並擴充監測項目如一氧化碳、二氧化硫等等，以打造更完善空氣品質感測物聯網。

台南市環保局現有的900顆微型感測器，布建在21個工業區（如南科、經濟部及市府所轄工業區或工業聚落等），及大型活動（如路跑、民俗活動等）舉辦地點或其他民眾關心地區，長期監測各區域污染物濃度，以進行相關污染管制作業。

台南市長黃偉哲表示，每個人都喜歡乾淨、無異味的空氣，讓民眾安心呼吸是政府的責任，透過廣泛布建微型感測器，建立空氣品質感測物聯網，能夠24小時監控空氣中污染物濃度，維護大台南地區的空氣品質。

民眾不免好奇，微型感測器有什麼優勢使它能被廣泛使用。對此，環保局表示，微型感測器約為一般民眾家中的信箱大小，成本低，具備無線傳輸及儲電功能，使得微型感測器能夠廣泛的附掛在公共設施上運作，如路燈或電線桿等，相信許多民眾都曾看過它的蹤影，只是不知道它是微型感測器。

微型感測器主要用來監測小區域（100~300公尺）之空氣污染情形，如工業區、交通要道或人口密集地區等，常見的監測項目為PM2.5及VOC等，透過高頻率（至少每3分鐘一筆）的監測數據，協助環保局快速辨識污染熱區，並透過數據分析技術縮小可能的污染來源範圍，再配合環保稽查人員的經驗與判斷，能夠提升污染來源辨識的準確性。

微型感測器之結構與環保署大型測站相較，屬於較為簡易的裝置，為了確保數據的準確性，環保署針對微型感測器PM2.5項目訂定驗證機制，例如出廠前與大型測站進行數據一致性比對，以及布建後的定期校正等。

隨著民眾環保意識的提升，越來越多的民間單位如學校或住家等，也開始自行架設空氣品質感測器，但因廠牌眾多，且大部分未依據環保署訂定之規範定期校正，監測結果容易受到其他因素干擾。

環保局強調，台南市布建之微型感測器皆符合環保署規定，並依據相關規範的加嚴而不斷精進，以強化監測數據品質，因此可以用來作為追蹤空氣污染來源的利器。環保局長謝世傑提醒民眾，如想查詢環境空氣品質資料，應選擇通過環保署驗證的數據，建議民眾可上台南城市儀表板（https://dashboard.tainan.gov.tw）查詢監測數據或其他市政資訊。



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