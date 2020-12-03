韓網紅宋讚養遭設局！女友「為愛合拍A片」...噁爆經紀人搞神隱

▲宋讚養遭無經紀人資歷的李湘瑋分飾多角詐騙拍攝性愛影片。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃宥寧／台北報導

在Youtube上有37萬訂閱的韓籍藝人宋讚養，2017年來台發展演藝事業，卻遭無經紀人資歷的李湘瑋分飾多角詐騙，不但遭誘導與前女友拍下「指定姿勢及叫聲」的性愛片，連積蓄也被騙光，宋讚養提民事訴訟請求給付精神慰撫金等共150萬元，台北地院今開庭，李仍未出庭，法官諭知12月31日宣判。

宋讚養於2017年7月間，為尋求在台演出機會，於IG上徵求經紀人，當時雙性戀傾向的李男雖無經驗，卻因對宋讚養的高度興趣，便藉各種假身分謊稱與韓國公司很熟，又說與某董事長認識，更吹牛自家公司有10億元資本規模。

李男見宋讚養上鉤，與他簽約後，又以「分身」假冒娛樂公司副總，聲稱對他在台演藝事業有生殺大權，可安排他到大陸拍偶像劇、有機會在《侏儸紀公園》續集裡演出。

2人關係持續緊密，李男卻於2017年12月間，發現宋讚養竟然有女友，忌妒之下要求宋讚養與女友分手，之後又稱想繼續交往「要拍性愛片給公司保證」，女友為宋讚養演藝事業犧牲，在片中依李男指定的「姿勢及叫聲」配合拍攝，直到宋讚養於2018年6月間，發現從沒留下聯絡方式的那位「娛樂副總」，竟出現在IG的推薦好友名單中，一查之下驚覺是李男假扮，才揭穿這樁詐騙案。

北院於2019年12月，依強制罪判李男10月徒刑，另詐欺、恐嚇等罪合併執行9月、得易科罰金27萬，目前上訴高院；宋讚養另向李男民事求償150萬，由於李經合法通知，卻以個人因素未出庭，宋讚養的委任律師請求一造辯論判決，法官諭知12月31日上午宣判。

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