鬼滅完結「15人全版廣告」分散5大報…攻略曝光！　網哭：買不到啦

▲出版社在日本5大報刊登紀念廣告，每家報紙刊登不同角色。（圖／翻攝自推特）



文／中央社

日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」今天出版最後一集23集，出版社在日本5大報刊登紀念廣告，每家報紙刊登不同角色，許多粉絲一早便到書店排隊買漫畫、搶購報紙做紀念。

日本讀賣新聞報導，今天「鬼滅之刃」漫畫最後一集23集開賣，初版發行395萬冊。出版社集英社統計，包含電子版在內，「鬼滅之刃」漫畫累計銷量已突破1億2000萬冊。

位於東京都澀谷區的書店SHIBUYA TSUTAYA，今天進貨3300冊「鬼滅之刃」23集，是今年進貨最多的新發售漫畫，開店時已有鬼滅粉絲大排長龍等著買。

ORICON NEWS報導，為紀念「鬼滅之刃」最後一集發售，集英社今天在日本5家全國性報紙（讀賣新聞、朝日新聞、每日新聞、產經新聞、日本經濟新聞）刊登4頁全版廣告，主要15名角色在5家報紙各分別刊登3人，每名角色都有一頁全版篇幅。

許多鬼滅粉絲一早就前往便利商店搶購報紙，社群網站上有人表示「從來沒有買過這麼多份報紙，大概只有這次吧」、「雖然想5家報紙都買，但有一家報紙沒有看到……已經找了3家店了」、「刊登廣告的5家報紙都順利買到了」。

「鬼滅之刃」2016年起在集英社的漫畫週刊「少年JUMP」上連載，以日本大正時代（1912年到1926年）為背景，家人被食人鬼殺害的少年竈門炭治郎，為了要讓變成鬼的妹妹恢復為人，而與鬼戰鬥。今年5月漫畫劇情劃下句點，結束長達4年3個月的連載。

「鬼滅之刃」去年改編成電視動畫後爆紅，漫畫在各處書店相繼賣到缺貨，引發社會現象；動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」10月16日起在日本上映，締造多項日本影史紀錄，到11月29日累計總票房已達275億1243萬日圓（約新台幣76億5000萬元），榮登日本影史賣座電影亞軍，有望改寫「神隱少女」雄踞近20年的票房冠軍紀錄。

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