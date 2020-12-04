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疫情爆「爸爸活」熱潮！日女靠陪乾爹吃飯賺錢...淪買春溫床

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▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲日本年輕女性在網路上「找乾爹」的情況有越來越多的趨勢。（圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本自疫情爆發後，服務零售業大受打擊，許多派遣人員與計時制的打工族因此沒了工作，而根據統計，其中有7成都是女性。經濟困難促使許多女性開始走上歧途，不但有越來越多人進入風俗店與俱樂部工作，更有許多年輕女性投入「爸爸活」，以陪乾爹吃飯的方式短期內賺取高額零用錢，但這樣的風潮卻也成為個人買春的溫床。據悉，如今還有專門媒合斡旋「爸爸活」的仲介，每個月可從中獲得100萬日幣（約新台幣27萬元）以上的暴利。

根據《日本放送協會》節目「close up 日本」報導，新冠肺炎疫情在全球持續升溫，日本經濟也受到重創，許多企業傳出破產倒閉或是大裁員的消息，不僅如此，少了觀光客，再加上政府發布「自肅令」，導致服務零售業大受打擊，打工族與派遣人員紛紛遭到解雇。據統計，其中有7成的非正職員工皆為女性，許多生活陷入困境的女性因此冒險下海，進入風俗店與俱樂部工作。

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲疫情連帶也影響了日本風俗業的業績。（圖／pakutaso）

儘管有許多「新血」投入，風俗業卻也因疫情進入寒冬。一名47歲的風俗店業者表示，自從政府一度宣布進入緊急狀態後，不知道是因為害怕被感染，還是因為沒錢了，客人越來越少，甚至還有過一整天連一個客人也沒有的慘況。

據了解，最近有許多遇到金錢困擾的女性開始投入門檻較低的「爸爸活」以賺取金錢，所謂的爸爸活意指年輕少女透過陪年長男性吃飯約會進行金錢交換，但不提供肉體交易。這些年輕女性會透過推特等社交軟體，發表帶有「＃円（援交）」、「＃爸爸活」「＃酒另（酒店費另計）」「＃jk（女高中生）」等關鍵字的文章，上網徵集年長男性，靠陪吃飯換取金錢。

對此，專家則發出警告，自從疫情爆發後，4月到9月之間，網路上的相關徵文數量暴增，儘管表面上只是「純吃飯」，但恐怕將成為援交及兒童買春的犯罪溫床。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

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