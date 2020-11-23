台版鬼殺隊「八家將」爆紅到日本！日媒深度解析台灣陣頭文化

記者王佩翊／編譯

日本知名動漫《鬼滅之刃》日前推出劇場版「無限列車篇」，再度引爆風潮，票房更是在亞洲地區刷新多項紀錄。臉書粉專「台灣迷因」日前搞笑地分析了鬼滅之刃中「鬼殺隊」與台灣民間八家將的差別，引起網友熱議。對此，文化部則特地發文介紹了八家將文化，吸引日媒深入報導。

日媒《まいどなニュース》報導，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房在台創下佳績，打破歷史紀錄，造成巨大迴響，相關話題也引發網友關注。該媒體更引述了「台灣迷因」的梗圖，稱八家將是台灣版的「鬼殺隊」，等同於專門驅趕惡鬼的團體。

報導也稱，由於「台灣迷因」所製作的梗圖為了搞笑，帶有些許揶揄成分，容易引起負面觀感，加深刻板印象，因此文化部特別發文介紹八家將文化，呼籲民眾尊重台灣的傳統文化。文化部在臉書發文表示，媒體報導或是坊間閒聊經常將八家將戲稱為「8+9」，甚至將其與青少年犯罪、違法鬧事等負面形象連結，形成對宮廟文化的刻板印象。

文化部寫道，事實上，八家將及官將首都屬於民間傳統藝陣的一環，在神明出巡時，為神明開路並輔佐抓鬼，是需要長時間訓練與培養，才能習得的生活模式和技能。而這項因應民間信仰而生的技藝則包括複雜的藝陣形式、臉譜、裝扮、步伐、儀式，不僅如此，也有許多禁忌、規則需要理解及內化。

▲文化部呼籲，大家應共同守護民俗藝陣文化，拿掉偏見，看見其所蘊含的價值。（圖／文化部）



文中也特別為八家將澄清，「被標籤及污名化的八家將、官將首，都是臺灣民間重要的藝陣文化，在古早的臺灣傳統社會中扮演安定人心、凝聚地方的關鍵角色。直到現在，仍是許多地方重要的生活重心，也是許多年輕人尋求歸屬感、建立自我價值的精神依歸。」

文化部表示，「希望大家不要一味將傳統藝陣文化擋在門外，損失看見不同文化的可能，更錯失傳承珍貴技藝的機會」。最後，文化部也呼籲，民俗藝陣文化需要一同守護，希望大家能拿掉偏見，看見其所蘊含的價值。

對此，台灣迷因在接受《まいどなニュース》採訪時也澄清，「在製作梗圖時，無論是廟會的正面形象或負面形象，我們都一同納入素材當中。雖然只是一張梗圖，但也希望能夠以此為契機，讓『文化本來就具有正反兩面』這件事獲得討論。」

【臺灣的真・鬼殺隊】 最近有人拿《鬼滅之刃》和八家將做比較，引起網路鄉民們的共鳴，小編剛好透過這個機會，跟大家聊聊「臺灣的真‧鬼殺隊」。 相信大家都曾看過畫著臉譜、手拿羽扇或手銬的陣頭，在大街上充滿氣勢地踏著有力的步伐。伴隨鑼鼓、鞭炮聲... 由文化部發佈於 2020年11月16日 星期一

►聽Podcast掌握美選及國際局勢