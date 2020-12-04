玉米筍姐「廁所炸裂」大逆轉！親嗆未來大姑弟控　未婚夫護妻決裂

▲玉米筍姐的未來大姑發文抱怨「玉米筍姐」衛生習慣差。（圖／翻攝爆料公社，下同）



記者葉國吏／綜合報導

曾因抱怨難男友沒錢、重要部位又小的像「玉米筍」，導致「玉米筍姐」在網路上擄獲不少人氣。沒想到近日又因為她未來大姑網路爆料衛生習慣很差引起關注，沒想到護妻心切的玉米筍姐未婚夫出面揭穿廁所髒亂的真相，「玉米筍姐」更是在2日晚間親上火線發文說「我嚴重懷疑她(未來大姑)有弟控，吃醋醋了！」

未來大姑日前在臉書社團「爆料公社」發文指出，她不知道弟弟怎麼跟「玉米筍姐」結識，但「玉米筍姐」住進他們家後生活習慣非常差，3樓的廁所更因女方月經來被大量使用過的衛生紙佔滿，讓她無法接受。

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▲玉米筍姐未婚夫發文，指出廁所炸裂其實是她二姊所為。

文章經熱烈討論後登上媒體版面，護妻心切的「玉米筍姐」未婚夫直接在30日發文，表示廁所髒到炸開的真相其實就是他的二姊造成，文中甚至起底二姊過往黑歷史，強調「不論二姊如何說，我都毅然決然支持未婚妻(玉米筍姐)！」

▲玉米筍姐親上火線發文，表示未婚夫二姊根本就是弟控。

除了未婚夫的指控外，玉米筍姐也在隔日親上火線發文「反正我也被抹黑無數次，I don't care！」表示她只想問一句「為什麼二姊老是想攻堅我？還很愛偷拍我？超愛罵我的，我嚴重懷疑她有弟控，吃醋醋了！」不過這兩篇文章在臉書社團已經找不到，目前只能從爆料公社網站上觀看。