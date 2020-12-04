影／柴契爾夫人之後第2人　蔡英文獲頒國際領袖先鋒獎

記者蘇晏男／台北報導

由於台灣新冠肺炎防疫成果全球有目共睹，總統蔡英文才剛入榜2020年「彭博50人」，想不到她4日早上再獲「全美議會交流理事會」（ALEC）頒贈「國際領袖先鋒獎」，成為繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，第二位獲頒該獎的國際領袖。

▲蔡英文發表獲頒國際領袖先鋒感言。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

全美議會交流理事會於美東時間3日下午舉行「ALEC各州及國家政策高峰會」視訊會議，由該理事會全國事務主席頒贈蔡英文「國際領袖先鋒獎」，以表彰她的卓越領導風範、信守自由市場承諾、致力全球自由信念及防疫成就。

「能代表台灣人民，獲頒國際領袖先鋒獎，深感榮幸。」蔡英文在錄影演說中表示，她將持續維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，並期盼能與台灣的第二大貿易夥伴，也是最重要的安全盟友—美國洽簽雙邊貿易協定，進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係，並持續攜手堅定捍衛世界民主和自由。

蔡英文也引用柴契爾夫人曾說過的「人們若能自由選擇，他們會選擇自由」名言，強調她身為總統，其職責是維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，她永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定，也不會對台灣的安全有任何的妥協。

另外，總統府提到，全美議會交流理事會於今年峰會通過「支持美國與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA）決議」，支持且籲請美國聯邦政府儘速與我國洽簽BTA。