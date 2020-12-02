香港眾志3人被判入獄！蔡英文暖挺：黑夜總會過，黎明必會來

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

香港前「香港眾志」秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭今（2）日被判入獄，除了民進黨發聲明發表聲明外，總統蔡英文在晚間也在臉書發文表示，黑夜總會過，黎明必會來，盼望香港朋友不要因為恐懼而忘記心中的理想。

黃之鋒、林朗、周庭2日遭香港西九龍裁判法院以涉嫌於去年6月21日包圍灣仔警察總部，並「煽惑他人明知而參與未經批准集結」 、「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」，分別判刑13.5個月、7個月和10個月的刑期。據港媒報導，黃之鋒、林朗彥、周庭已於2日上午由囚車押往法院。

對此，蔡英文指出，這三位香港的年輕人，代表了香港人民爭取民主的集體意志。非常遺憾，這個判決讓港人的民主訴求，再一次被威權所壓制。

蔡英文也強調，台灣也曾經在民主路上奮鬥過，我們沒有因為恐懼，就忘了心目中理想的台灣。黑夜總會過，黎明必會來，盼望香港朋友不要因為恐懼而忘記心中的理想。現在還不是絕望的時候，民主的台灣，一定會繼續相挺港人，相挺民主。

黃之鋒曾於上月22日坦言，自己與周庭等人在檢視控方證供並徵詢律師意見後，均決定承認所有控罪，換言之，法庭聆訊將會跳過審訊階段，不會傳召證人和爭議案情，直接進入結案陳詞，「若然我們三人被囚，說實話也不是很意外。」