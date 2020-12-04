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台版安藤忠雄...神父設計佳平法蒂瑪聖母堂　列世界百大特殊教堂

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▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，是世界百大特殊教堂之一，設計者就是杜勇雄神父，他被稱為台灣「安藤忠雄」，大半輩子都在設計具有原住民特色的教堂，法蒂瑪聖母堂是他經手並完成第12座具有原住民特色的教堂鄉，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉慕名率同服務團隊成員參訪，大為讚嘆。 

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼教堂內馬賽克玻璃述7個聖人故事、椅背都是原住民造型。

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

杜勇雄是天主教首位魯凱族神父，留學過義大利，他的作品中有新建和改建，但他以神學的觀念看待教堂，偏向改建而不新建，希望在既有基礎下，賦予新的生命，不必凡事都要打掉重練，如同信仰上帝，悔改後得新生，不需重新再來。

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼教堂內施設。

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

泰武佳平法蒂瑪聖母堂非常富麗堂皇，聖母像身披傳統服飾，八盞主燈用朵朵的花垂下成花束，搭配七彩琉璃珠，光彩奪目，祭壇背景以馬克玻璃闡述天主教7件聖事，每個座位的靠背雕上部落人型圖像，十分具有特色。

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼教堂內施設、右起：蘇清泉、杜勇雄、林育先。

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

杜勇雄所經手修建的教堂有三地門鄉青葉聖女堂、吾拉魯滋聖維雅納堂、馬仕部落耶穌君王堂、武潭無染原罪堂、佳平法蒂瑪聖母堂、禮納里瑪家玫瑰堂、好茶天主堂、霧台神山聖心堂、大武玫瑰天主堂、長治百合吉露領報堂、長治百合佳暮無染原罪堂、長治百合阿里聖采琪堂等。

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼引領祈禱。 

▲杜勇雄設計屏東縣泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，列入世界百大特殊教堂之一，被稱為得台灣「安藤忠雄」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

杜勇雄接見蘇清泉等人時，分享法蒂瑪聖母堂興建的過程及在義大利留學的時光，最後引領蘇清泉團隊祈禱，提供他們滿滿的正能量。

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