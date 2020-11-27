迪士尼委託「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　國際聲名大噪　　

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左）到里港鄉豐誠冷凍食品有限公司關心產業發展，與負責人陳石定及其妻蔣金花相見歡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉27日到里港鄉豐誠冷凍食品有限公司，關心產業在新冠疫情衝擊因應作為，這家食品公司生產的毛豆與即食珍珠粉圓外銷，利用植物萃取素研發彩色即食珍珠，外銷到日本，並受迪士尼公司青睞，委託製作米老鼠造型的彩色珍珠，聲名大噪，更被媒體譽為台灣粉圓教母。

▲▼不添加防腐劑、色素的粉圓。

公司負責人陳石定及其妻蔣金花表示，豐誠花了3年研發不添加防腐劑、色素，改採用高單價植物萃取素的即食珍珠，過程十分艱辛，其中最困難的是將黏著性高的珍珠粉圓，製造成一顆顆不互相沾黏，夫妻為了實驗，甚至養了6頭豬，將失敗的粉圓拿來餵食豬，避免浪費，歷經不斷的實驗，終於研發領先全球的即食珍珠，外銷全世界，並供應國內知名連鎖超商、超市通路，讓消費者吃得安心。

▲▼豐誠冷凍食品有限公司、合影。

雙方互動過程，陳石定、蔣金花夫婦也向蘇清泉詢問有關長照機構營運問題；蘇清泉表示，台灣長照需比照日本老牌長照體系，要有長照保險法作為財源後盾，才有辦法永續經營，另地方政府也必須把長者，孕婦與小孩的福利與照顧，當作最重要的事，他一直很密切在關心這個領域。

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