解鎖洋菇、波特貝勒菇好吃秘密！　全靠優良水質與「頂級菇床」

▲解鎖洋菇、波特貝勒菇甘甜好吃的秘密，全靠桃園大溪優良水質、走菌完的「頂級菇床」與菇菌場主人們的細心照料。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／桃園報導

一朵朵的菇不是長在太空包中，而是從土裡長出來！而這一張張菇床，被稱作是菇界的「頂級床」，到底是什麼意思呢？今天記者帶大家來到桃園大溪的玉豐菇菌場找解答！

▲▼玉豐菇菌場提供給洋菇、波特貝勒菇優質的生長環境。（圖／記者謝婷婷攝）

玉豐菇菌場莊秋梅說：「上面看起來白色的草，是因為附著了白色菌絲，這些是洋菇生長中非常重要的一環。我們會將新鮮的稻草發酵，發酵完之後再把菌種灑上去，菌種就會附著在稻草上面，所以你現在看到白白的菌絲，就是洋菇的菌絲」。

▲稻草走菌完變白色，是因為洋菇的菌絲附著在上面。（圖／記者謝婷婷攝）

新鮮稻草經由高溫發酵，接著種下菌種，走菌完成後就會覆土，隨著不同的生長階段，控制合適的環境、土壤溫度，洋菇們躺在「頂級床」上，好好睡覺、健康長大。

玉豐菇菌場莊秋梅表示，「洋菇比一般蔬菜水果還需要水分，因為它本身就含有80%-90%的水分，需要定期澆水，而大溪擁有優良的水質，所以我們種出來的洋菇，吃起來會非常甘甜」。

▲隨著洋菇、波特貝勒菇不同的生長階段，控制合適的環境與土壤溫度。（圖／記者謝婷婷攝）

大溪的好水質當靠山，讓每朵洋菇吃起來都格外甘甜，也因為孩子們的一句話「我們種的洋菇可以生吃嗎？」，開啟玉豐菇菌場的有機栽培之路。接下來，就換記者體驗採收洋菇囉！

玉豐菇菌場莊秋梅說：「在菇床上，洋菇長出來的腳是圓圓的，等它成熟後，就會像這樣直直的，代表可以採收了，我們只要用手稍微輕輕地轉一下，就可以採收起來」。

▲記者體驗採收洋菇。（圖／記者謝婷婷攝）

採收洋菇真的超療癒，莊秋梅還加碼說要帶記者去看看，有「素食界漢堡排」之稱的菇。莊秋梅說：「這種菇稱為波特貝勒菇，是義大利文，意思是又大又好吃，你可以看到它的肉非常厚，吃起來非常多汁，像這個已經有點開模的菇，可以在裡面填充肉餡、蝦子，再鋪上起司，放進烤箱烤，真的非常很好吃」。

▲開模的波特貝勒菇，裡面深色部分為菇的菌褶。（圖／記者謝婷婷攝）

玉豐菇菌場莊秋梅補充說明，「我們看到菇裡面有一點點黑黑的，很多人會誤以為不新鮮，但其實並不是壞掉，那是開模的菇，深色部分就是菇的菌褶，裡面有孢子，是為了傳遞下一代，就像是植物的種子」。

▲完株洋菇（圖左）。（圖／記者謝婷婷攝）

採收完的菇菇們，經過強風吹淨表面上的塵土，就進入篩選包裝程序。玉豐菇菌場莊秋梅說：「我們的洋菇跟市面上所看到的洋菇不太一樣，我們是整個完株的洋菇，在包裝前並不會裁切，這樣它的水分可以保留比較多，比較不容易腐爛，加上沒有裁切就沒有傷口」。

▲波勒貝勒菇與完株洋菇。（圖／記者謝婷婷攝）

在「頂級床」長大的完株洋菇與波特貝勒菇，經過分級包裝，就會直送各個門市，讓消費者品嚐最新鮮的風味。