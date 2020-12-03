二寶媽醒來驚見災難！孩子全身爬滿「鮮紅痕跡」…4萬名牌包也毀了

▲弟弟妹妹表情超無辜。（圖／林小熊授權提供，請勿任意翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

小孩子安靜絕對不是好事！一名二寶媽昨天顧小孩不小心自己睡著，驚醒後馬上去看兒子女兒在做什麼，但眼前一幕卻讓她瞬間怒火中燒，要價上萬的名牌包與精品口紅竟然全毀，「我半次都還沒用過欸！」

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▲愛馬仕口紅被挖光光。（圖／林小熊授權提供，請勿任意翻攝）



二寶媽在臉書社團「爆怨公社」表示，「請問你們是關公嗎？」沒想到只是睡著幾分鐘就發生大事，整個房間地板、磁磚、地墊全變成紅通通一片，女兒的雙手雙腳以及臉也變紅色，轉頭看兒子也是同樣狀況，正當她心急如焚時瞥見孩子手上拿著熟悉物品，竟然是她那支沒用過的全新「愛馬仕口紅」。

▲LV水桶包也遭殃。（圖／林小熊授權提供，請勿任意翻攝）



這支要價2250元的愛馬仕口紅是不少女性渴望的夢幻逸品，她買來以後都捨不得用，一直珍藏在抽屜當藝術品欣賞，結果變成孩子們的蠟筆瘋狂塗鴉，但更慘的還在後頭，她價值將近4萬元的LV水桶包竟然也遭殃，被孩子們拿愛馬仕口紅到處畫，留下一塊塊鮮紅痕跡，她瞬間氣到頭暈，「原來這種事也會發生在我身上…」。

貼文曝光幾小時就累積1萬人朝聖，紛紛留言，「小孩如果安靜的時候，就是在做壞事」、「小孩再生就有了，限量款包包跟口紅沒得買」、「女兒：媽咪怎麼把蠟筆藏在這」、「蠟筆有點高級」、「不要浪費，先親一下上色再打」、「難怪人家說養個小孩口袋都要好幾千萬...」。