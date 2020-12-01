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豆漿千金搶人夫！為小學舊愛「拋癌妻雙胞胎」　綠帽駙馬被逼忍

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▲弘記豆漿餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲一位罹癌女網友，控訴豆漿千金不顧已婚身分，竟然跟他先生交往。（圖／記者華少甫攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一位罹患乳癌四期的女網友，在網路控訴結褵15年的先生竟然為了舊情人「豆漿千金」要跟她離婚。

女網友在臉書社團《爆料公社》發文指出，10月初發現先生出軌，出軌對象就是小學時期互相仰慕的對象「豆漿千金」，而且豆漿千金也已經有家室，甚至千金的先生也知道妻子外遇的事情。

文中指出，先生跟豆漿千金不顧自己身分決定在一起，不管罹患乳癌四期的她、家雙一對雙胞胎女兒，不惜從屏東到宜蘭跟舊情人展開戀情。

▲▼癌末女控訴先生。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲人夫跟豆漿千金交往，不惜拋棄罹癌妻。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

女網友說，先生從宜蘭回來後就以「需要自己空間」為由跟他分房，後來又發現他手機訊息頻繁，要求察看下先生竟然勃然大怒「今天要戳破這扇窗的人是你」，接著直接坦承外遇，她才知道整件事情的來龍去脈。

女網友不甘心，調查後發現先生外遇對象就是「豆漿千金」，而千金的丈夫也知道妻子出軌，但一切事情都被豆漿店董娘壓下來、目前尚未離婚。女網友表示，現在丈夫和她雖然還同住，但2人已經離婚，而且前夫性情大變，數度與她母親大吵，痛心之餘決定在網路上公開此事。

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