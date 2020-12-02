快訊／中天電視台門口驚傳自焚！　70歲男持紅包到中天喊加油汽油潑灑自己

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

今天傍晚7點11分，台北市內湖區民權東路6段中天電視台一樓大門口有抗議民眾疑似持汽油潑灑在自己身上自焚，所幸門口保全及時發現利用滅火器撲滅火勢，台北市消防局出動6輛消防車和2輛救護車趕赴現場救援，消防局表示該名自焚男子約70歲，身上有灼傷目前評估傷勢送醫搶救中。

▲中天電視台前自焚！抗議男激動喊「不要過來」下秒成一團火球。（圖／記者黃彥傑翻攝）



▲2日晚間7時許一名男子在北市內湖中天電視台門口前潑汽油自焚 。（圖／記者黃彥傑攝）

根據台北市消防局救護人員表示，趕到現場時，火勢已在民眾協助下自行撲滅，自焚男子上半身、臉部2度灼傷，意識清醒，送往內湖三總急救，身分還在查證中。根據在場民眾向警方表示，這名自焚男子先拿一個紅包到中天電視台一樓大廳交給警衛，要求轉交給節目主持人戴立綱並出言「中天加油」之後走出門口就在門外廣場自焚，中天電視台的保全人員見狀趕緊拿滅火器出來撲滅火勢。

▲2日晚間7時許一名男子在北市內湖中天電視台門口前潑汽油自焚，警方查扣自焚用的汽油瓶 。（圖／記者黃彥傑攝）

警方鑑識人員目前在現場查扣到一個疑似裝汽油的綠色玻璃瓶和打火機、還有燃燒過的布料殘渣，警方鑑識人員趕到現場進行封鎖展開採證鑑識作業。警方查出自焚者身分是孫姓男子（70歲）但目前孫男就醫搶救，自焚動機仍待追查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995