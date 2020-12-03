這9區才是「真．高雄」！　在地人笑：鳳山和左營都不算

▲位在高雄鹽埕的大港橋。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

哪裡才是「真．高雄」？高雄人口中的高雄居然只有9個區！臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」日前分享一張高雄地圖，但圖片卻直接用黃色方框圈出9個區域，表明這些地方才是高雄人眼裡的「真．高雄」。貼文曝光後，吸引不少網友朝聖，還有台南人、台北人紛紛回應自己心中的台南市和台北市長怎樣。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」日前PO出一張高雄地圖並笑稱，「哈哈哈哈哈沒錯！」從照片可以發現，黃色方框僅圈了左營、鼓山、三民、鹽埕、前金、新興、苓雅、前鎮及鳳山9個區域，而圖說則寫道，「高雄人說我要去高雄的高雄範圍大概這樣。」

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哈哈哈哈哈沒錯 . 副站 高雄開新點 社團 點.高雄 IG高雄點 instagram.com/kaohsiungden IG台南點 instagram.com/tainanden 由高雄點 Kaohsiung. 發佈於 2020年11月29日 星期日

照片曝光後，不少人網友紛紛回應，「左營不算」、「住在楠梓，要去圖中那些區就說要去市區」、「認真來說是這樣（三民、前金、新興、苓雅）」、「高雄不含鳳山哦！鳳山就是鳳山」、「應該不包括鳳山吧，我聽鳳山人的同學都會說我要去高雄，我心想你現在站的不就是高雄嗎」、「旗津表示：我是獨立的國家」、「就日本時代設市時的高雄範圍啊，其他地方自然就講那裡的地名，不會講高雄的」、「去高雄的確是指市中心，但是不包括鳳山和左營」。

此外，還有網友笑稱，「台南人講的台南更小」、「只有台南車站那邊叫台南」、「彰化人說我要去彰化的範圍不用畫，就是彰化縣彰化市」、「嘉義人說要去嘉義就是去嘉義市」、「去林園=去屏東」、「新竹人逛街範圍只有巨城」、「概念差不多，台北人眼中的台北市（即中正區、松山區、大安區，其餘皆偏鄉地區和南部）」。