高雄美魔女罹皮膚癌！鬼頭刺青長2.5cm硬塊　醫驚：顏料恐致癌

記者許宥孺／高雄報導

刺青恐致癌！高雄市一名40多歲美魔女，20年前在背部刺了一個鬼頭圖騰，近年來想除去刺青，意外發現刺青上長了黑色腫瘤，且越變越大，經切片檢查，證實為基底細胞癌，所幸經手術切除後已痊癒。醫師指出，在病理切片過程，女子的真皮層確實有發現刺青顏料，懷疑女子罹癌恐與刺青有關係。

▲高雄美魔女20多年前在背上刺鬼頭圖騰，近年發現刺青處長出黑色腫塊。（圖／記者許宥孺翻攝）

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收治病例的高雄長庚皮膚科醫師曾郁儒表示，女子到院時主訴，20年多前在背上刺青，近年想除去這塊刺青，因此到診所做刺青療程，才發現刺青處上長了黑色腫塊，不過剛開始沒有出現其他症狀，所以並不以為意；直到近期，發現腫塊大的有點奇怪且越變越大，因此才到院求診，經安排女子做切片檢查後，證實腫塊為基底細胞癌。

▲高雄美魔女的刺青處長出黑色腫塊，經檢查為基底細胞癌。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾郁儒解釋，基底細胞癌好發於顏面部位，和慢性陽光曝曬有關，患者多為中老年族群，而女子40多歲就罹患基底細胞癌是相對少見，且患部又在背部，「所以去查文獻，確認基底細胞癌是不是跟背部刺青有關，確實國外有報導與刺青有關，只是個案非常少」。

曾郁儒認為，背部並非基底細胞癌好發位置，因此懷疑女子罹患基底細胞癌與刺青應有關係，「看腫瘤長出來的位置和病理切片底下，其實都有看到刺青顏料在真皮層的位置，是否為刺青外來物誘發免疫反應，造成身體產生惡性變化，我想是有可能的」。

曾郁儒強調，如果發現身體有病灶，雖然沒有任何症狀，但是會隨著時間產生變大、形狀不對稱、邊界不規則及顏色不均等，就必須有所警覺。所幸安排女子接受大範圍腫瘤切除手術後，腫瘤已切除乾淨，後續追蹤也無復發狀況。

▲▼切手術切除後，美魔女並無復發狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

皮膚科醫師柯適中表示，刺青會產生皮膚癌的病例的確很少見，有可能是和某些染劑的複雜成份有關，皮膚科門診中，刺青後遺症比較常見的，主要還是以急性或慢性接觸性過敏，和病毒或細菌感染的求診病例較多。