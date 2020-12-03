民進黨拱吳怡農出任北市黨部主委　馮世寬：我是國民黨

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部主委持續難產，黨內有意推舉民進黨智庫副執行長吳怡農接任。對此，退輔會主委馮世寬3日受訪時表示，他對此不予評論，「我是國民黨，他不是國民黨」，更誇讚吳怡農是個不錯的年輕人，有在國外讀過書，眼界比一般人還要好。

民進黨台北市黨部主委選舉先前兩位候選人薛凌、王孝維因互控賄選，經時任黨主席卓榮泰宣布暫停選舉，中執會原本預計在2日修改被指為「吳怡農條款」的放寬黨部主委參選資格「黨職人員選舉辦法」，但最終也未討論此案，待下次中執會再討論。

▲民進黨智庫副執行長吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）



馮世寬3日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」。馮世寬會前受訪時表示，他對此不予評論，「我是國民黨，他不是國民黨」，更誇讚吳怡農是個不錯的年輕人，有在國外讀過書，眼界比一般人還要好。

馮世寬也強調，自己的說法與之前完全一樣，主要是因為吳怡農的想法偏差，跟自己不太一樣。至於此舉是否有助於藍綠和解，馮世寬則僅說，「我沒有這樣的期望」。

吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，近而成為國防的穩固基礎，卻反遭馮世寬痛批，「那是個渣男啦，不要聽他的」，自己主張要全民國防。

對此，吳怡農事後僅表示，「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。

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