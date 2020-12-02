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黃之鋒、周庭等被判入獄！　民進黨譴責：中共摧毀香港民主自由

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▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

▲周庭、林朗彥、黃之鋒等3人被判入獄。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

前香港眾志秘書長黃之鋒、前香港眾志副秘書長周庭等人今（2）日被判入獄。對此，民進黨表示，中共與港府以國家安全為理由，製造政治恐怖、殺雞儆猴，並批今日所為等於宣告香港自由已死，將受世界民主國家抵制。

民進黨發聲明批中共、港府徹底背離一國兩制承諾，摧毀香港自治與民主自由，應受最嚴厲譴責，並呼籲停止任何壓迫公民社會的專制作為，還給香港公民社會一個不受威權脅迫的自由法治狀態。

民進黨指出，中共當局不斷挑戰民主自由價值和國際秩序，壓迫所有不順從的團體和人士，從黃之鋒等人的案例證明，任何具有獨立思考意識、追求民主改革的人，都面臨遭受政治整肅的風險；黃之鋒在監禁過程還受不人道待遇，包括被「單獨監禁」、懷疑體內藏毒、牢房24小時開燈等。

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥入獄。（圖／路透社）

針對黃之鋒的監禁過程，民進黨炮轟「這是對司法人權的全面踐踏，也是港府墮落為專制政權附庸之始」，並指出「中共與港府今日所為等於宣告香港自由已死，將受世界民主國家抵制，並在內部製造更多的敵人，增加社會的不穩定風險。」

事實上，香港西九龍裁判法院2日宣布，黃之鋒2019年6月21日參與包圍香港警察總部活動，涉觸犯「煽惑他人參與未經批准集結」等罪，被判入獄13.5個月，同時，前香港眾志副秘書長周庭、主席林朗彥也分別被判入獄10個月、7個月。

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