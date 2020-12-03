Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

▲Uber Eat外送員未來得繳稅。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

Uber Eats公告，2021年2月開始要轉為境內公司，對消費者來說最大好處就是刷信用卡不用再付手續費。不過，對外送員來說，就得被課徵綜合所得稅，若以月薪7萬元的全職者計算，可能得繳2萬多元的綜所稅。對此，Uber Eat回應，仍再研擬外送員報稅方式。

Uber Eats日前透過部落格及通知來告訴餐廳即將轉為境內公司一事，除了簽署新的境內公司合作協議之外，還要完成發票資訊設定；不過業者提到，既有的合作服務費和付款頻率不會改變，並不會有額外費用支出，改變之後，餐廳依照訂單轉交餐點及發票給外送合作夥伴後，將不再需要對運送中出現的問題負責，發票的流程將會變得更簡單。

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對於何時轉為台灣境內公司，Ube Eats表示，由於許多作業仍在進行中，所以還沒有辦法確定，但希望是2021年可以完成。由於Uber Eats部落格對餐廳的公告中提到，相關變動預計在明年2月開始生效，因此轉為台灣境內公司的時間點應該會在2月以後，屆時消費者刷卡不用再付平均約1.5%的刷卡手續費。

不過，若Ube Eats轉成境內公司，也就代表外送員得繳綜所稅了。《TVBS新聞》報導，以全職外送員月入7萬來看，一年薪資所得達84萬元，扣掉扣除額40萬8000元，仍有43萬2000元，適用5%稅率，等於得多繳2萬1600元的綜所稅。對此，Uber Eat回應，仍再研擬外送員報稅方式。