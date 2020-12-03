　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eat外送員未來得繳稅。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

Uber Eats公告，2021年2月開始要轉為境內公司，對消費者來說最大好處就是刷信用卡不用再付手續費。不過，對外送員來說，就得被課徵綜合所得稅，若以月薪7萬元的全職者計算，可能得繳2萬多元的綜所稅。對此，Uber Eat回應，仍再研擬外送員報稅方式。

Uber Eats日前透過部落格及通知來告訴餐廳即將轉為境內公司一事，除了簽署新的境內公司合作協議之外，還要完成發票資訊設定；不過業者提到，既有的合作服務費和付款頻率不會改變，並不會有額外費用支出，改變之後，餐廳依照訂單轉交餐點及發票給外送合作夥伴後，將不再需要對運送中出現的問題負責，發票的流程將會變得更簡單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於何時轉為台灣境內公司，Ube Eats表示，由於許多作業仍在進行中，所以還沒有辦法確定，但希望是2021年可以完成。由於Uber Eats部落格對餐廳的公告中提到，相關變動預計在明年2月開始生效，因此轉為台灣境內公司的時間點應該會在2月以後，屆時消費者刷卡不用再付平均約1.5%的刷卡手續費。

不過，若Ube Eats轉成境內公司，也就代表外送員得繳綜所稅了。《TVBS新聞》報導，以全職外送員月入7萬來看，一年薪資所得達84萬元，扣掉扣除額40萬8000元，仍有43萬2000元，適用5%稅率，等於得多繳2萬1600元的綜所稅。對此，Uber Eat回應，仍再研擬外送員報稅方式。

ET快訊
李明川自爆「跟淫鬼同住7年」 夜夜笙歌　荒唐租屋史曝光
鮮奶、保久乳、奶粉哪個營養？　答案讓你嚇一跳
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義市文化局招牌被「防疫貼紙」貼好貼滿　網：普普藝術感

因「一支香」被公公逼離婚　她怒找來爸媽：離就離！結婚要找孤兒

王婉諭：大寶蘋果吃完放在沙發上「不像雙寶」　媽媽們秒懂全笑了

台北市龜神傳說！　鄭明典曝一行政區「少雨」原因：中間空個洞

好市多衛生紙2串厚度「差很大」！他抽取5包實測數據公開

Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

美魔女「大面積鬼頭」刺青20年　驚冒詭異黑腫塊！竟還隨時間擴散

3生肖好運到明年！「未來一個月」運勢曝光　屬蛇名利雙收會生財

5人入境有「陰性證明」卻確診　張上淳曝2種可能：因此需居家檢疫

連鎖健身房「通電」無預警倒閉　11月還推促銷價！會員氣炸洗版

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

高雄下水道2死！最後施工身影曝光　家屬淚崩...工地主任：不知為何下去

嘉義市文化局招牌被「防疫貼紙」貼好貼滿　網：普普藝術感

因「一支香」被公公逼離婚　她怒找來爸媽：離就離！結婚要找孤兒

王婉諭：大寶蘋果吃完放在沙發上「不像雙寶」　媽媽們秒懂全笑了

台北市龜神傳說！　鄭明典曝一行政區「少雨」原因：中間空個洞

好市多衛生紙2串厚度「差很大」！他抽取5包實測數據公開

Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

美魔女「大面積鬼頭」刺青20年　驚冒詭異黑腫塊！竟還隨時間擴散

3生肖好運到明年！「未來一個月」運勢曝光　屬蛇名利雙收會生財

5人入境有「陰性證明」卻確診　張上淳曝2種可能：因此需居家檢疫

連鎖健身房「通電」無預警倒閉　11月還推促銷價！會員氣炸洗版

台股平盤附近震盪！ 挑戰14000大關

蠟筆小新限定快閃店來了！幼稚園書包、咬線器超療癒準備補貨

電影《孤味》讓台南蝦捲爆紅　市長黃偉哲分享5家口袋名單

「100%歐洲耶誕市集」快閃台北！逾40攤有吃有買　信義區變小歐洲

開門免掏鑰匙！「一聲令下」秒解鎖　AiLock智慧鎖掀換鎖潮

嘉義市文化局招牌被「防疫貼紙」貼好貼滿　網：普普藝術感

帶到學校被抓包！　老師逼3學生上台「狂摔手機」...正反兩派熱議

桑契斯打太爛又賣不掉　洋基在最後期限決定續約

要梅西放棄10號！　馬拉度納兒：多隊都該退休父親球衣，包括巴薩

因「一支香」被公公逼離婚　她怒找來爸媽：離就離！結婚要找孤兒

高雄鹽埕2工人「困下水道雙亡」　妻子睹遺體搥胸哭吼跪坐急診室

生活熱門新聞

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

未戴口罩被警察罰3000　指揮中心回應了

好市多驚見台灣限定夯品　老外暴動

今晨14.1℃越晚越冷！入冬最低溫探13度　北北基宜豪大雨

老公上班帶潤滑劑纏綿小三　人妻偷加朝天椒

SWAG徵選男優　老司機笑了：敢衝嗎？

老人為何都不坐博愛座？網曝真相

列車長趴下手動開門　旅客看傻

「買2元塑膠袋」麥當勞找零498元？官方證實

龍蝦吃到飽端出「海戰車」！同業曝光價差

通電健身房驚傳倒閉！11月才在推促銷價

無罩搭公車！阿北「已經82歲了」嗆不方便

髒亂持續40年　瑞北攤商違法營業還恐嚇居民

統聯司機感冒吃藥...驗尿「鴉片酊」被停駛

更多熱門

相關新聞

藍委爆外送員「未納勞保」：Uber Eats、Foodpanda一年沒被罰

藍委爆外送員「未納勞保」：Uber Eats、Foodpanda一年沒被罰

近來餐飲外送員發生車禍致死傷事件層出不窮，勞動權益也被外界放大檢視。國民黨立委徐志榮踢爆，勞動部職安署去年認定Uber Eats、Foodpanda等美食平台為僱傭關係，業者依法應幫外送員納保，但勞動部實施勞檢一年來竟無開罰紀錄，質疑政府保障外送員權益根本打假球。

Uber Eats明年將成為台灣境內公司

Uber Eats明年將成為台灣境內公司

每月249元！Uber Pass雙享方案出爐

每月249元！Uber Pass雙享方案出爐

科大生兼職熊貓慘死路上　母心碎收下死亡證明

科大生兼職熊貓慘死路上　母心碎收下死亡證明

鄰居誤領Uber Eats　狂母氣炸開槍！女嬰衰中彈

鄰居誤領Uber Eats　狂母氣炸開槍！女嬰衰中彈

關鍵字：

Uber Eats繳稅

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

驚見女兒拍鹹濕片　網美母喊話！

富邦教練團補強　陳瑞振二軍首席

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

「平交道巨胸妹」素顏照曝光　3萬人傻了

從不在秦昊面前換衣、上廁所！伊能靜曝結婚5年堅持

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面