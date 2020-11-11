鄰居誤領Uber Eats害吃不到雞　狂母氣炸持槍轟！1歲女兒衰中彈

▲密西根州底特律一名少婦因鄰居誤領外送餐點，引發嚴重糾紛，過程中不慎槍殺自己的女兒。（圖／取自Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國一位育有21個月大女嬰的少婦9日因Uber Eats領餐問題，與鄰居發生激烈口角，雙方情緒激動之下演變成鬥毆事件，眼見鄰居拿起槌子當作武器，這位母親便掏出一把手槍，在自己車前連開數槍，其中一發子彈卻意外擊中了坐在車內不到2歲大的女兒。警方接獲報案後，已逮捕這名開槍的少婦，並將女嬰送醫。

根據《底特律自由新聞》報導，底特律泰勒大道9日發生街頭槍擊事件，一名少婦晚間7時開車載著21個月大的女兒回家時發現，自己用Uber Eats預先訂的炸雞外賣被誤送到鄰居手中，震怒之下便上門理論，兩人因此發生爭吵。然而，單純口角竟演變成全武行，鄰居拿起槌子準備攻擊時，少婦不甘示弱地掏出手槍，在車前連開數發，由於槍聲之大，其他住戶趕緊打電話報警。

報導指出，女嬰的祖母艾默斯（Annette Amos）聽到槍響後從家裡跑出來查看，只見女嬰臀部意外中彈、鮮血直流。警方趕到現場就逮捕了這名開槍誤殺女兒的少婦，並協助將女嬰緊急送醫，但她目前仍未脫離險境。艾默斯表示，雙方原本就有矛盾，持續了將近半年後在今晚一次爆發，「現在我的孫女正在為生命奮鬥，而這裡的人卻認為這是個玩笑。」

底特律警察局長賽佛瑞（Ian Severy）表示，被捕的少婦擁有隱密攜槍許可證（concealed pistol license），目前遭到拘留，而且很快就會被起訴，對於一名無辜小孩遭受不必要的痛苦，「我很驚訝，孩子竟然沒有哭，今晚在場的多數民中自己也是父母，這真的很令人傷心。」

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