藍委爆外送員「未納勞保」：Uber Eats、Foodpanda一年沒被罰

▲立委徐志榮質疑政府保障外送員權益根本打假球。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

近來餐飲外送員發生車禍致死傷事件層出不窮，勞動權益也被外界放大檢視。國民黨立委徐志榮踢爆，勞動部職安署去年認定Uber Eats、Foodpanda等美食平台為僱傭關係，業者依法應幫外送員納保，但勞動部實施勞檢一年來竟無開罰紀錄，質疑政府保障外送員權益根本打假球。

去年國慶連假期間，發生2名外送員發生嚴重車禍身亡事件，但業者卻表示公司與外送員之間是「承攬關係」而非「僱傭關係」，因此沒加入勞保。不過，勞動部職安署當時進行勞檢後，認定平台業者與外送員具有一定程度指揮關係，且具有組織從屬性，雙方具「僱傭關係」。

徐志榮25日在立法院衛環委員會質詢時表示，目前全國外送員人數超過8萬人，在勞動部認定僱傭關係後，仍爆出業者與外送員簽訂「承攬」合約。勞動部長許銘春說明，去年勞動部增訂「食物外送作業安全指引」，也對雇主進行輔導，目前還在進行專案檢查中。徐志榮追問「有開罰過嗎？」許銘春回應「去年有開罰3件。」

徐志榮表示，平台業者想方設法與外送員簽訂承攬契約，社會普遍期待透過雇傭維護外送員權益，但多數外送員仍希望承攬制，保持工作彈性，他強調，不論業者認定是承攬還是僱傭，勞動部既然已認定是「僱傭關係」，為何今年以來都沒有開罰紀錄？質疑勞動部保護外送員勞權根本是打假球。

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