刷卡不用再付境外手續費　Uber Eats明年初成為台灣境內公司

▲Uber Eats明年轉為台灣公司，刷卡不用再付境外手續費了。（圖／Uber Eats提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡叫Uber Eats的朋友可以再省下一點點錢了！Uber Eats已經申請在台灣設立分公司，以後Uber Eats就會轉為境內公司，最對於消費者來說，最大好就是刷信用卡不用再付平均約1.5%的刷卡手續費。Uber Eats希望明年完成台灣分公司的設立，但時間點還沒有辦法確定。

Uber Eats日前開始透過部落格及通知來告訴餐廳即將轉為境內公司一事，除了簽署新的境內公司合作協議之外，還要完成發票資訊設定，不過Uber Eats提到，既有的合作服務費和付款頻率不會改變，並不會有額外費用支出。改變之後，餐廳依照訂單轉交餐點及發票給外送合作夥伴後，將不再需要對運送中出現的問題負責，發票的流程將會變得更簡單。

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對於Uber Eats何時轉為台灣境內公司，Ube Eats表示，由於許多作業仍在進行中，所以還沒有辦法確定，但希望是明年可以完成。由於Uber Eats部落格公對餐廳的公告中提到，相關變動預計在2021年2月開始生效，因為轉為台灣境內公司的時間點應該會在2月以後。

另外，Uber Eats登台4周年，業者也強勢推出全新優惠，即日起至11月30日止，新用戶只要消費滿49元即享有30天天天外送費通通0元，既有用戶則享65折優惠1次，最高可折100元。