嘉義市文化局招牌被「防疫貼紙」貼好貼滿　網：普普藝術感

▲防疫貼紙貼滿嘉義文化局招牌，意外貼出美感掀起網友熱議。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事） 。

記者翁伊森／嘉義報導

各城市電線桿及牆壁常出現的小廣告，總讓人覺得是相當破壞市容，然而因應防疫期間辨識身分用的彩色小貼紙卻意外成了此次事件主角。熱心網友拍下嘉義市文化局原本黑色招牌，被看展民眾貼上用來做為入館身分辨識用的防疫小貼紙，招牌貼滿了彩色貼紙，呈現意外美感，吸引近千名網友持不同意見留言，有不少網友覺得「很加分」、「沒有違和感」、「以為換藝術風格的字型」，希望將這加分的貼紙藝術留下來。

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▲熱心民眾呼籲大家不要將防疫貼紙亂貼。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事） 。

熱心網友上網社團臉書《嘉義綠豆大小事》Po文指出，「這真的不好⋯希望大家不要破壞公物，我傻眼問志工為何不改善？志工：唉唉他們一直貼 我們沒空一直撕，（該小圓貼紙是進入文化局量測體溫並做實名登記的標示貼紙）

#勿以惡小而為之#市民素養要提升。

▲防疫貼紙貼滿官方招牌，意外掀起網友熱議。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事） 。

但不少民眾表示，「意外地有普普藝術感啊！」、「蠻好看的，以為換藝術風格的字型」、「我以為是霓虹招牌是個美麗的錯誤」、「充滿藝術文化氣息」、「很好看！嘉義不愧是畫都，人人都是藝術家」、「何不視為一件全民抗疫的紀念作品？ 再說，滿繽紛的呀」，不過卻也有民眾覺得「討厭貼紙亂貼的人」「破壞市容!」

文化局表示，有關網友發現文化局LOGO上因為防疫小圓貼呈現的意外美好，另因嘉義市喜好藝文的人口眾多，為守護人民健康並兼顧貼近藝文的需求，進入場館必須留下聯繫資料，同時量測體溫，因此以小圓貼作為識別貼紙。

不以在手背或皮膚「蓋章」的方式，是因為皮膚接觸較有防疫感染的疑慮，因此全台公共區域均採用小圓貼紙方式辨別。文化局說，其實年中疫情逐漸趨緩，即發現民眾發揮創意，把小圓貼在文化局的LOGO處，發現後，局內清潔人員就持續定期清理。

文化局表示，從比較輕鬆的角度來看，這也顯現畫都嘉義市、美學基因深藏在每位市民心中，用彩色的小圓貼、集體創作出「疫」外的風景，也是疫情壓抑之下的小抒發。但也呼籲民眾，因為小貼紙含背膠，清理不易，還是期盼民眾可以發揮公德心，將小圓貼妥善丟棄。