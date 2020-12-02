「台地－桃園社造資訊網」上線　市民投入公共事務神助手！

▲台地-桃園社造資訊網暨2021社區補助聯合說明會。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「台地-桃園社造資訊網暨2021社區補助聯合說明會」、1日於市府舉行。市府副秘書長邱俊銘表示，桃園市積極打造桃園為智慧城市，由文化局籌備2年建置的「台地－桃園社造資訊網」於本(12)月上線，「台地」不僅是桃園特殊景觀，也造就桃園獨特的都市發展歷程及文化脈絡。

邱俊銘表示，其中網站內更建置了「線上申請補助計畫系統」，納入市府6個局處之社造補助計畫(如文化局、青年事務局、客家事務局、都市發展局、環境保護局及市立圖書館等)，透過跨局處攜手合作，建立省時省力又環保服務，成為市民投入公共事務的神助手！讓民眾輕鬆在家就能線上申請一指通。

另，文化局將於12月8日至2021年1月9日，巡迴桃園市13行政區辦理14場說明會，邀請局處人員為民眾一次解答提案訣竅，並於現場說明台地－桃園社造資訊網申請方式，期望透過科技協助及實體說明會的雙管齊下，讓民眾能快速理解各局處社造補助提案計畫重點，提升參與公共事務意願。

本次活動另加碼，參加2021社區補助聯合說明會並現場註冊「台地－桃園社造資訊網」帳號即可獲得註冊小禮。首次註冊網站且設籍桃園的市民，還有機會獲得iPad等獎項。相關活動詳情及聯合說明會場次資訊，請關注「台地－桃園社造資訊網」 (http://taidi.tycg.gov.tw)或桃園社區營造中心粉絲專頁(https://is.gd/DghlR4)。

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