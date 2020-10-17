賤價拋售！4685萬成交　列冊古蹟保安樓遭夜襲...牆破洞嵌字被拆

▲列冊縣定古蹟保安堂牌匾被拆。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林曾氏洋樓保安堂醫院，屋齡高達84年，經歷921地震依然完好如初，可說是目前保存最完整的洋樓，8月間文化局列冊為縣定古蹟，曾家後代原先以低於市價1坪24萬元求售，最後21.2萬元，總金額4685萬元成交，昨晚有怪手進場準備拆樓，雖被文化局緊急攔截，但包括保安樓三字已被拆除、內部有部分設備也被破壞。

▲１樓大廳的孔雀木嵌拆除牆壁敲一個大洞。

保安醫院為1936年建築，其建築形式具備時代之表徵，如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，為日治昭和時期現代化之鋼骨建築物。該建築保存完整，在街市建築中仍保有獨棟建築，具有其特殊性，且建物寬闊視野良好，為日式近代洋風建築的典範，具文化資產保存研究價值。

▲曾家人清晨搬家。

文化局人員於16日下午3時到現場勘查及守候，並於晚間7點在員林分局警察人員的陪同下，在現場張貼暫定古蹟公告，而受託拆除該建物的廠商大型機具也駛入博愛路段，為拆除工程預作準備。經文化局人員現場宣讀文化資產法相關罰則丶勸阻及警員維護下撤離。

▲縣府停工公告。

據了解，這塊土地持有人有18人，17日清晨有曾家人到現場搬家具，並向記者表明，她是較贊成這棟建築物能完整保留下來，讓文化局列管成為古蹟，但其他長輩喊著要出售，他是晚輩也不便開口。

▲列冊縣定古蹟保安堂後景。

記者實際巡視周遭，大門前滿是家具，門上有嵌上「保安堂」三字已經被拆下，老醫師曾春泉的照片被取下，而大廳內中間有「眾望所歸」下的木製孔雀也不翼而飛，整面牆被敲出一個大洞，一樓內房間堆滿廢舊家具、老舊的樓梯也因為被敲打一層層堆積土牆塊，斑駁不堪的陳設令人不勝唏噓。

▲保安堂原貌。

有房仲業者對此也表示，雖然博愛路公告現值一坪12萬餘元，房屋實價登錄1坪30餘萬，曾家後代急於以低於實價1坪21.2萬元拋售，他們都認為保安堂確實有文資保存價值，好在有文化局緊急攔截，主動成功出擊，使這座文化資產免於遭受毁滅的災難。

文化局指出，後續縣府將輔導所有權人於審議期間做好管理維護，並依規定於六個月內完成審議。

▲保安堂樓梯都是土石牆。

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