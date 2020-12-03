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連鎖健身房「通電」無預警倒閉　11月還推促銷價！會員氣炸洗版

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／）

▲BioFit學員成立自救會。（圖／翻攝自Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

在台北有3間分店、桃園1間分店的「BioFit智慧健身」牛番茄健身房1日傳出無預警倒閉消息，不僅員工的薪水被積欠，還有會員稱「上月才在促銷，收錢就倒閉！」，目前已有許多會員試圖向消保官申訴，想拿回已經付清的課程費。

BioFit員工1日向會員發公告指出，總公司負責人無法支付11月的薪水，且沒有要出面處理，導致各店無法再提供現場服務，電話也將無人接聽，「我們都是受害者，因此必須採取此行動」。

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／）

▲BioFit員工1日發出公告。（圖／翻攝自Facebook）

員工另外提醒，分期付款的會員記得向銀行申請「分期付款止付」，已付清款項的會員請向消保官申訴，並留存先前與公司的聯絡方式、相關合約及收據，員工也已成立自救會。

會員收到公告都相當傻眼，並求助於申訴管道，吳姓女會員表示，「要倒閉了，8月還在做廣告，11月還有促銷，真的太惡劣了」，楊姓女會員也說，「惡性倒閉！11月還在做促銷！收錢就倒閉」，徐姓女會員的合約書則在上月去解約時被收走，根本不知道怎麼求償。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／）▲▼（圖／翻攝自Facebook／）

▲BioFit粉專有不少會員湧入留言。（圖／翻攝自Facebook）

目前已有會員在臉書創立「Biofit學員自救會」，並在LINE上設立群組，互相交流求償進度，有會員提醒，「線上申訴勾選的受理機構，要勾選消費關係發生地，不要勾選居住地還有企業登記處，統一集中進度才會快」。

BioFit智慧健身主打通電健身、智能健身車，稱只需8分40秒就能達到慢跑等其他高強度間歇運動30至90分鐘的效果，在台北市有復興店、市府店、中山店3處，在桃園火車站後站則有桃園店。

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