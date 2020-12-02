驚見小三「吞吐」喊老公！極樂對話曝光：覺得很硬…正宮崩潰提告

▲小三與人夫發生性行為，下場賠正宮30萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人妻使用家中電腦時，突然發現老公帳號並未登出，裏頭還有與其他人的口交性愛片，之後又發現丈夫與小三的鹹濕對話，大受打擊決定向小三提告求償100萬元。法院審理後，判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，小三明知丈夫是有配偶的人，2019年3月3日下午、晚間竟仍與丈夫發生性行為，同時錄下影片，手機內還有不少鹹濕對話，讓她相當崩潰，決定向小三提告求償100萬元。

對此，小三辯稱，與人夫相識多年，平常沒有聯繫，雖然有與人夫發生關係，但是她是在不情願的情況下發生，不是故意要侵害正宮的配偶權，就算兩人對話中有涉及性的文字，也不是常態，無法證明她與人夫有逾越一般社交活動的情事，另外，正宮目前正積極修復與人夫的情感，可見夫妻倆的關係並沒有受到難以修復的損害。

但士林地方法院調查後發現，2人在對話中互稱「老公」、「老婆」，還有不少涉及性高潮等露骨私密話題，包括「老婆不要一直要老公出來」、「沒辦法高潮」、「老婆覺得老公很硬」、「X老婆舒服」，2人之間還有交往中男女常見的照顧、關心等甜蜜話語，不採信小三的說詞，判她應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。