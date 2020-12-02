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統聯司機感冒吃藥...驗尿「鴉片酊」被停駛　怨：半個月獎金飛了

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▲台中一名統聯司機因吃了感冒藥，卻被驗出有毒品反應停駛，事後複檢已呈陰性，恢復開車。（翻自統聯臉書）

▲統聯客運為求乘客安全，採驗司機尿液，一度驗出有毒品反應，事後複檢已呈陰性，司機恢復開車。（翻自統聯臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名統聯公車司機上月吃了感冒藥，幾天後碰上公司尿液檢驗驗出毒品陽性反應，馬上被要求不准開車，司機抱怨明明有醫師開立的就診證明，如今卻因休假半個月少領數千元的楷模獎金，統聯表示，公司全依交通部規定辦理，而該司機二次採檢是陰性，2日已恢復開車，獎金問題日後會妥善處理。

一名統聯司機上月中感冒到診所就醫，並吃了感冒藥，幾天後被通知尿液採驗，不料竟被驗出毒品陽性反應，立即被公司要求休長假，不准再開車，他抱怨說，他開了10多年的車，從未沾染毒品，這次會驗出陽性，就是感冒藥中的鴉片酊成分。他說，已拿醫師開立的證明給公司，但還是「被迫」休假半個月，害得他拿不到楷模獎金，收入銳減。

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台中統聯客運市區公車主任林元凱表示，根據交通部「陸運特定人員尿液採驗規定」，一驗出毒品陽性反應，就不准司機再開車，統聯全台有1400多名司機，往年都是分配在1年當中驗完，今年因為9月間三重客運發生司機吸毒撞死人事件，所以要求改採一次性全部驗完。

林說，即使公司認識司機多年，但依據科學數據檢驗，陽性就是陽性，為了乘客安全，當然不准再開車，何況，休假期間照樣有給本俸，只差沒有楷模獎金。

他表示，全台司機目前還有3人2採呈現陽性，為求慎重起見，第3次將送到台北榮總再採驗，至於該名司機，第2次採驗已是陰性，今天已恢復上班開車，獎金部份，公司會妥善處理。

勞工局長吳威志表示，公司立場和司機個人都沒有錯，如果司機不滿少領獎金，可向勞工局申訴解決。

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