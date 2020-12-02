陸駐港公署：美方「涉港報告」注定被扔進歷史垃圾堆

▲日前美方發布的涉港報告引起陸外交部駐港公署強烈不滿。（圖／翻攝 大陸外交部駐港公署官網）

記者任以芳／綜合報導

針對美國美中經濟與安全審議委員會再次發表年度報告，中國外交部駐港公署發言人今（2日）在官網發出聲明，反擊美方的年度涉港報告「謊話連篇，毫無公信力，注定被扔進歷史的垃圾堆。」

內文指出，中國中央政府嚴格依據憲法和基本法落實一國兩制，香港的自由度、司法、法治等國際排名大幅躍升，港人享有殖民統治時期從未有過的廣泛權利和自由，並強調《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》填補香港維護國家安全的法律漏洞，確保「一國兩制」行穩致遠，讓香港紛亂的內部開始趨於穩定。

▲中共總書記習近平簽署港版國安法，自公佈之日起施行。（圖／路透社）

發言人指出，美國取消香港獨立關稅區地位，唱衰香港營商環境，為「攬炒派」和違法犯罪分子癱瘓特區政權機關運作撐腰打氣，唯恐香港不亂，「誰在維護香港繁榮穩定、誰在破壞一國兩制自有公論，美方做法完全是賊喊捉賊、倒打一耙。」

文章最後強調，「香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。美方所謂年度報告謊話連篇，毫無公信力，注定被扔進歷史的垃圾堆。」

▲陸外交部駐港公署官網發文反駁美方涉港報告。（圖／翻攝 大陸外交部駐港公署官網）