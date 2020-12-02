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已訂購人口兩倍量！　香港擬讓全民「免費接種」新冠疫苗

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▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲香港第四波疫情來勢洶洶。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港第四波疫情來勢洶洶，面對2週內報告近700例本土確診，其中144例感染源不明，香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始表示，政府初步構思，會免費讓全港市民接種疫苗，並已預留資金訂購，初期會優先為高風險群組接種，預估涉及300萬人。

據《香港電台》報導，陳肇始2日在香港立法會備詢時說，港府已預留資金，訂購兩倍香港人口的疫苗，優先為醫護人員、長者、長期病患者等高風險人員施打。

根據香港政府統計處公告，截至2020年年中，香港總人口數為750.92萬人。

▲香港,新冠肺炎,口罩。（圖／路透社）

▲香港限聚令再度調整。（圖／路透社）

陳肇始補充，根據WHO資料，疫苗預計在明年內出現，但初期供應有限，最快明年中、後期才可進行較大規模接種。她強調，疫情屬公共衛生的緊急事故，港府正採取雙管齊下策略，為市民採購疫苗，並視需要採取措施，容許使用任何經證明是「安全及有效」的疫苗，亦不排除有必要時進行緊急立法。

香港1日通報，第四波疫情當天增加82例確診病例，其中境外移入10例，本土72例，23例傳播源頭不明，另有60多例初步確診（一篩陽性）。值得注意的是，新增的本土病例中，仍有32例來自香港目前疫情最大傳播源「跳舞群組」，該群組內，迄今已經有552人染疫。

自12月2日起，香港實施更嚴格的防疫措施，包括將「限聚令」收緊至2人為限，關閉所有公共娛樂場所；香港教育局通知，針對香港幼兒園、中小學停止面對面授課課程，直到學校聖誕假期開始。

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