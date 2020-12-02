投入守護偏鄉醫療　健保署長李伯璋加入人醫會

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「每一位人醫會的投入讓我很感動，今天因緣聚足，我一直希望能在有生之年，能有投入一個組織做好醫療貢獻，人醫會是很適合我的組織，今天我帶著歡喜心正式加入」！

繼衛福部長陳時中之後，政府部門再出現一位醫療首長加入慈濟人醫會組織。

中央健保署署長李伯璋，12月2日在新店靜思堂分享茹素因緣場合，在慈濟國際人醫會總召集人、現任慈濟醫療法人林俊龍執行長見證，正式填表加入慈濟人醫會。李伯璋署長將利用公餘之時，成為自費、自假、自掏腰包、為偏遠貧困地區病患義診「守護偏鄉、守護愛」，志願付出醫療專業與關懷的人醫會團隊。

李伯璋提及，多年來他對於人醫會成員投入偏鄉醫療與關懷覺得非常感動，12月2日來到新店靜思堂分享，也因緣聚足讓他能化感動為行動，他抱持著感恩與歡喜心能夠成為人醫會的成員。





國際慈濟人醫會目前由慈濟醫療法人林俊龍執行長擔任總召集人，臺灣各區人醫會於每年底會依據當地社區志工、偏鄉及無醫部落之意見，同時拜會所在地之衛生所、衛生室，綜合評估後始規劃安排年度義診行程與地點，另亦會配合慈濟精舍每月照顧戶發放日提供義診服務及醫療衛教講座。

參與義診工作人員包含醫師、護理、藥劑、醫工、行政後勤等不同功能類別之志工，並以野戰醫院模式運作，分區進行掛號、檢傷分類、分科看診、衛生教育宣導及領藥等作業。

台灣健保資源讓民眾得以即時獲得醫療資源，但有許多人因為距離、身體因素，卻無法走進醫療院所。這群投入社會公益的慈濟人醫會人員，除了定期在台灣無醫村、偏鄉、離島、身障機構等投入義診，更結合慈濟海外慈善工作，為災民、為難民、為遊牧民族，甚至是一輩子從沒就醫過的人民，提供最溫暖的醫療服務。