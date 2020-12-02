「4費率、3配套、1時程」明年健保漲多少？　陳時中回答帶玄機

▲衛福部長陳時中回答健保調漲問題。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

健保會8年來首度對健保費率沒共識，將4.97%、5.47%~5.52%兩案併陳供衛福部裁決。衛福部長陳時中週一已開會聽取健健保會上陳報告，今（2）日被問及會傾向哪個版本，或者採行中間值？他透露，「目前有4種費率、3種配套與1個時程」，會討論未來要怎麼做，才比較符合大家的期待。

依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，健保費率在105年從4.91%調降到4.69%後，原本穩健的財務首度出現收支反超，今年底短絀金額高達676億，安全準備金也無法維持1個月以上支應，明年只有調漲一途，但究竟漲幅為何？還有待衛福部訂定後，送行政院拍板。

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陳時中下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，被問及健保費率時表示，「還有很多的時間做考慮」，目前暫定4種費率、3種配套與1個時程，今年因應疫情需要，消費者想法與醫療界想法都要顧及，還需討論如何選出適當方案，目前4種費率都還沒定案，「大家可以拭目以待」。

陳時中在記者會後，再度被問及4費率為何？他均笑而不語，只表示會介於4.97%到5.52%之間。另有媒體詢問何時會有定案？他在電梯裡指著腦袋，暗指「需要動腦」，隨後更笑道，「我又不是院長，你們不要逼我。」