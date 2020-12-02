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蔣萬安批萊豬報告僅4頁　鄭運鵬：「40頁也會嫌少」在野黨廉價說法

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▲▼豬農過去曾抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）
▲豬農曾抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蕭羽耘／台北報導

美豬進口後將衝擊台灣養殖業709億產值，國民黨立委蔣萬安質疑，農委會只給出4頁的衝擊影響評估不夠。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬2日表示，今天就算給40頁甚至更多，蔣萬安也會覺得不夠，蔣萬安說法是很廉價，是在野黨慣用的政治說法。

蔣萬安1日在立法院施政總質詢質疑，農委會提供的「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對養豬產業影響報告」僅4頁，對於養豬戶數、豬肉價差等隻字未提，評估內容不足。

對此，鄭運鵬回應，講評估報告頁數不夠、字數不夠，是最廉價常見的政治語言，蔣萬安現在說4頁不夠，假設一開始就是40頁，他們也會說豬肉產值7百億，40頁不夠、這幾萬字不夠，審查各種預算時，這是在野立委最常扣的政治帽子。

鄭運鵬認為，政府調查的報告顯示對於台灣豬肉的內銷並不會有太大衝擊，這個前提大家可以從產業界、豬農、畜牧業的反應可以理解，政府的評估是合理的，如果衝擊不大，評估報告當然不會太長，重點是在協助台灣豬農在這個時機點產業升級。

他也提出，美國豬肉在口味上面與台灣豬肉不同，價格上也沒有競爭力，這個是整體判斷過的，現在只要嚴格控管源頭，讓大家買到豬肉或加工食品時知道，這個是來自台灣或美國或是最貴的西班牙，做到源頭管理讓消費者不會誤食而且可以做選擇，這個是比較健康且正確的國際貿易。

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