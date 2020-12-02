小氣房東省1萬多吝換熱水器害2命　判賠租客家屬416萬

▲小氣房東吝換熱水器害死2命，二審判賠416萬餘元。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市歐姓房東將林森北路的套房出租給吳姓女子多年，吳女曾向房東反應，要求換裝有強制排氣功能的熱水器，但房東為了省1萬多元的換裝費，拒絕換裝。結果吳女與王姓男友洗澡時，因吸入過多一氧化碳而中毒身亡，歐男遭判刑1年定讞。吳女家屬求償，高院二審判決歐男須賠償416萬餘元，可上訴。

擁有3處房屋的歐姓房東，自2011年9月起就將林森北路住商大樓內的套房出租給吳女使用。而吳女的家屬在2018年初因為遍尋不著吳女，報警處理，警方在套房內發現吳女與王姓男友的屍體。當時王男倒在臥室，吳女則是裸身倒在浴室，2人因吸入過多一氧化碳中毒窒息死亡。

檢方傳喚歐姓房東，查出2016年3月至8月間，吳女曾向房東要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但房東竟吝惜1萬多元的裝設費用，悍然拒絕，最後導致2條人命因一氧化碳中毒死亡。檢方對歐男提起公訴，一二審均將他判刑1年，上訴第三審後，最高法院9月間駁回上訴定讞。

吳女家屬求償909萬餘元，一審法院審理後，認為歐男確實有過失造成吳女死亡，必須賠償家屬416萬餘元。

不過高院認為，吳女使用熱水器時疏未將陽台鋁窗開啟至足以流通空氣之程度，也未確實關閉陽台與房間之落地門，就系爭事故之發生應負10％過失責任。經過計算後，高院認為吳女父親、母親各可以獲償205萬1,140元、211萬7,489元本息，與一審計算相同，高院最後駁回上訴，本案仍可上訴第三審。此外，吳女的王姓男友家屬也求償，二審日前改判歐男須賠償424萬4809元。