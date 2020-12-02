爭家產莽夫掐死妻竟回房睡覺　稱「我很後悔」判9年定讞

▲桃園吳姓男子勒斃妻子後回房睡覺，判刑9年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園吳姓男子與何姓妻子經常爭吵，2人去年5月間又因財產分配及房產問題發生口角，吳男竟兇性大發，徒手緊掐妻子頸部，將妻子掐到昏迷倒地，而後逕自回房睡覺，等過了半小時，才察覺不對勁，緊急將妻子送醫仍宣告不治。一審判刑13年，二審改判9年，吳男還說「我很後悔。」全案再上訴第三審，最高法院2日駁回上訴定讞。

據了解，吳男與妻子在2001年結婚，2人育有1名兒子，擔任業務經理的吳男與妻子常因房產及子女監護等問題，不斷爭執。2人10年前簽字離婚，但因當時離婚未有2名證人簽名，並未完成離婚手續。妻子在前年間向法院提出離婚無效訴訟，一審法院去年4月間還判決2人婚姻關係存續。而2人雖歷經風雨，但仍時常同住一個屋簷下。

本案判決指出，案發前兩天吳男搬回桃園蘆竹區的住處與妻子同住，但2人又開始爭吵。案發當晚11點多，妻子又為當初離婚時的財產與房屋等問題，與吳男發生爭執。吳男因隔日要上班，又服用了安眠藥打算就寢，但妻子仍繼續碎念。吳男氣不過，失控把妻子壓在地上，並徒手掐住她的頸部，等到妻子完全無聲，吳男才鬆手，進房睡覺。

過了40分鐘後吳男驚覺不對勁，走出房門查看，發現妻子仍躺在地上、沒有意識。緊急將妻子送醫，妻子急救後住院，出現缺氧性腦病變，期間又併發支氣管肺炎、敗血性休克併多重器官衰竭，2週後宣告不治。由於妻子送醫時院方發現脖子上有勒痕，因此通報警方，警方隨後依照殺人未遂罪嫌，逮捕吳男。妻子過世後，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時吳男坦承犯案，並與家屬達成和解，一審法院將他判刑13年。案經上訴，高等法院二審審理時，傳喚2人的兒子出庭，兒子當庭表示，「爸媽吵架時，常常最後都會以壓脖解決。」高院因此認定吳男當時並無殺人故意，改依「傷害致死罪」將吳男判刑9年。吳男還押時說「我很後悔。」全案再上訴第三審，最高法院2日駁回上訴定讞。