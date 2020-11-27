妹妹買砧板！開心炫耀「老闆推薦的」可以用很久　他進廚房白眼了

▲原PO請妹妹買一塊砧板回家。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「妳買這個砧板，是要跟金門菜刀來打架的嗎？」一位男網友日前請妹妹買一塊砧板回家，沒想到妹妹被老闆一個推薦，就買了「最耐用、可以用很久」的砧板，讓原PO看了忍不住貼出9個翻白眼的表情符號。照片一曝光，過來人秒笑「切菜時根本打擊樂」、「每切一刀……那聲音就讓我受不了。」

這位男網友在臉書《爆怨2公社》文中貼出他和妹妹的對話：

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原PO妹：「欸～哥～你要的砧板我買回來了。」

原PO：「喔～好～謝謝^-^先放廚房就好。」

原PO妹：「我跟你講喔～那個老闆說這個最耐用可以用很久。」

原PO：「好～先放廚房。」

結果他10分鐘後要去廚房做晚餐的時候，發現妹妹買的居然是「SUS-304」的不鏽鋼砧板。據悉，304不鏽鋼使用的是鉻和鎳兩種金屬材質，有強大的耐氧化和耐腐蝕功能，遇熱不會釋出有毒物質；但若發現表面小黑點鏽紋，就該丟棄不用，免得將毒素吃下肚。

▲結果妹妹買了一塊不鏽鋼砧板回家。（圖／翻攝自爆怨2公社）

看到貼文之後，就有過來人直呼不推，「有一種看你的刀硬、還是我的板厚的概念」、「鐵的真的很難切，還會滑來滑去」、「這煮飯切菜全家都知道」、「買過，切生魚片好用，切水果好用，不能剁不能切骨，要常磨刀」、「想到刀子跟砧板互磨的時候……馬的，我不想煮菜了。」

不過，也有網友覺得很好用，「這個很棒欸！都不會殘留食物渣渣，超棒」、「這個好用是好用，尤其不會在吃到木屑還是塑膠屑；缺點就是刀會頓（鈍），切時有點點滑」、「我覺得滿好用的啊，要剁的我就不用它，洗完無味這點我個人喜歡」、「個人覺得好用……尤其冷凍肉品……放在上面退冰快速（不用泡水退冰）……也不用怕砧板上留腥味。」