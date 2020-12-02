花東美食「情人的眼淚」含修復功效藻膽蛋白　可成燒燙傷醫療敷料

▲雨來菇用紫蘇梅、薑絲與蘋果片一起醃漬，再加上苦茶油，變成在地風味沙拉料理.。（圖／花蓮區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

花東旅遊特色美食「情人的眼淚」，多來自於原住民野外採集、販售的天然食材，經花蓮區農業改良場研究開發，已可以用無土栽培方式人工生產，大幅縮短採集及採後清洗的時間，可省水省力並增加農民收益，且除食用外，慈濟科技大學還發現多元的創新價值，兩單位共同合作研提相關應用研究，如今獲第17屆「國家新創獎」肯定，有利於發展成地方特色農產業，造福在地的原民部落及農村。

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▲▼野生採集雨來菇賣相差易混雜砂石雜草（上）。無土栽培的藻體乾淨且賣相佳（下）。



花蓮場說明，「情人的眼淚」又稱雨來菇，正式名稱為陸生藍綠藻，喜生於具有乾淨水源的草地與山林間，可調味涼拌、清炒、炒蛋、煮湯，味道鮮美可口。但野外採集產量不穩定，且混雜砂石雜草，採收後處理耗時費工，為解決原民部落的這些問題，研發陸生藍綠藻無土栽培技術，除可收穫乾淨且無雜質的新鮮鮮體外，無土栽培生長快速、產量穩定，外觀型態厚實且賣相佳，可省水省力、增加農民收益，未來將推廣給農民使用。

慈濟科技大學副教授耿念慈與助理教授劉威忠研究團隊研究多年雨來菇，發現其富含修復功效的藻膽蛋白與保濕作用的天然藻膠，有機會開發燒燙傷醫療敷料、面膜等美妝產品，另外雨來菇的藻膠與藻蛋白可生產固體螢光，提供天然可食用的螢光色素，未來能應用在觀光休閒及體驗教育。

▲▼雨來菇常見涼拌、清炒、炒蛋等料理方式。



花蓮場指出，為擴大雨來菇的研究到農產業的應用，與慈科大組成合作團隊，「雨來菇的栽培與生物醫學的應用」計畫獲第17屆「國家新創獎」，乃團隊合作的一大肯定。除此之外，期待未來在生產端有花蓮農改場能輔導農友規模生產，應用端有慈科大技轉廠商與農民契作生產相關生技醫療產品。有興趣的農友或民眾，可於12月3-6日至台灣醫療科技展現場，參觀雨來菇相關研究成果。（地點：台北南港展覽館1館4樓）。