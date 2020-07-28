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秋行軍蟲首入侵「水稻育苗場」　防檢局緊急公告6種防治藥劑

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▲▼秋行軍蟲首入侵「水稻育苗場」。（圖／防檢局提供）

▲秋行軍蟲首入侵「水稻育苗場」。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲災害緊急應變小組今（28日）晚表示，農委會花蓮區農業改良場接獲轄區農會通報，在玉里地區的「水稻育苗場」發現秧苗有疑似遭秋行軍蟲危害，這是首次水稻被入侵，今緊急公告6種水稻秋行軍蟲緊急防治藥劑，受害秧苗將進行施藥防治。

應變小組說明，水稻為全球重要糧食作物，也是我國單一栽培面積最廣之作物，年種植面積約27萬公頃，其中又以彰化縣及雲林縣栽培面積最廣。近期正值花蓮地區二期稻作插秧時期，本次發生案例為代耕業者於出秧工作時發現秧苗受害，受害秧苗的生長期約為覆土後3週，葉片普遍可見受害食痕，蟲體則多躲藏於秧苗底部接近土面位置。農委會已公告剋安勃等6種緊急防治藥劑，請育苗業者及農民依公告之藥劑種類及其使用方法正確防治。

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▲▼秋行軍蟲首入侵「水稻育苗場」。（圖／防檢局提供）

▲受害秧苗的生長期約為覆土後3週，葉片普遍可見受害食痕。（圖／防檢局提供）

應變小組指出，雖秋行軍蟲寄主範圍廣，能為害多種植物，但依國外案例，其最主要偏好的寄主仍為玉米，對水稻之危害多屬偶發性。農委會曾邀集水稻育種及病蟲害專家召開會議，依稻作生育期及國內水稻灌溉栽培模式進行整體評估，結果顯示僅在育苗期及曬田期受秋行軍蟲危害的風險較高，請農民應特別在這兩個時期加強巡田，如有發現只要依照秋行軍蟲緊急防治作業手冊中的防治要領，正確施藥，均能達防治功效，不用過度擔心。

應變小組舉例，108年在金門種植的高粱及在台灣本島種植的硬質玉米，因落實防治作業，硬質玉米產量受秋行軍蟲危害影響不大，仍可達規定之籽實繳交數量；而金門縣高粱的收穫量甚至比前5年的平均值還多了5％。

▲▼秋行軍蟲首入侵「水稻育苗場」。（圖／防檢局提供）

▲應變小組提醒，農民應在苗期階段加強巡田，若有發現作物遭受危害務必通報。（圖／防檢局提供）

農委會呼籲，由於目前國內二期稻作陸續進入插秧期，水稻育苗業者應加強巡查及防治，以供應健康秧苗，而種植水稻的農民也要在苗期及曬田期等生長階段加強巡田，發現受害後立即通報，正確防治，才不會影響收成。應變小組提醒，農民種植秋行軍蟲偏好之寄主作物，應在苗期階段加強巡田，若有發現作物遭受危害，務必通報農委會或地方政府，並配合緊急防治措施，如另有施藥技術指導需求，可洽請轄區農業改良場協助。

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