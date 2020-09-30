全聯罕見「情人的眼淚」！她開箱爆炒口感超奇妙　老饕：必加雞蛋

▲雨來菇。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

超市會不定期推出新產品，時常去逛逛有機會在架上挖到寶物！一名女子昨天就在全聯冷藏區發現沒見過的菇類，上網查才知道它具有豐富營養素，隨即入手1包回家開箱，加入蒜頭、雞蛋一起翻炒，初次品嘗口感超奇妙。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，這個稀奇菇類名叫「雨來菇」，又稱做情人的眼淚，外觀看起來有點像藻類，實際吃起來也像外表一樣，「口感介於黑木耳和海藻類之間」，大多都會搭配雞蛋一起料理，鈣質是全脂牛奶的12倍、β胡蘿蔔素是木耳的4倍。

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她也分享了詳細料理過程，先把雞蛋炒好放旁邊備用，再用蒜末與橄欖油稍微炒一下雨來菇，最後全部食材倒入鍋中翻炒均勻即可，「覺得只賣49很便宜，營養價值又高，二話不說就買回來了。」

▲墾丁不少店家會賣這道特色料理。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



網友回應，「雞胸肉、甜椒切丁一起炒，我家還會再加蛋丁，口感更豐富」、「煮蛋花湯也不錯吃喔」、「我是爆麻油薑絲快炒再 淋上蛋液，最後再灑點蔥花」、「一定要加雞蛋喔，重點是非常的清腸」、「第一次在墾丁吃到，店家炒肉末很下飯」、「出生南部當地人的我，媽媽會再加點黑醋調味，很好吃。」