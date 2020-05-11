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0.01cc血液10分內抓「無症狀」新冠病毒　雙抗體檢測試劑最快1個月上市

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▲▼慈濟大學、中研院和台北慈濟醫院合作開發出IgM、IgG雙抗體測試劑。（圖／記者許展溢攝）

▲慈濟大學、中研院和台北慈濟醫院合作開發出IgM、IgG雙抗體測試劑。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，慈濟大學、中研院和台北慈濟醫院合作開發出IgM、IgG雙抗體測試劑，能夠精準測出受感染者血液中的IgM和IgG兩種抗體，只要取0.01cc血液，最慢10分鐘內就可知道是否有感染，今（11日）宣布歷經2個月研發，預計最快1個月就可上市外，東南亞國家也預訂採用。

慈濟大學說明，慈濟大學和台北慈濟醫院都是中研院「COVID-19合作平台」成員之一。兒通常在感染病毒後會先產生生先遣部隊IgM抗體，此時為感染初期，之後IgM抗量會消退，接著產生lgG抗體，此時為感染中後期或恢復期，使用此抗體檢測試劑，就可呈現受感染的階段。慈濟大學校長劉怡均說，IgM和IgG兩種抗體可找到無症狀感染者優勢，已針對確診者做臨床測試，從這些病人可檢測到的結果和靈敏度，精準度9成以上沒問題，已先產1、200支，期待1個月內通過審核。

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▲▼慈濟大學、中研院和台北慈濟醫院合作開發出IgM、IgG雙抗體測試劑。（圖／記者許展溢攝）

▲中研院和慈濟攜手開發IgM、IgG雙抗體測試劑。（圖／記者許展溢攝）

慈濟大學研發長黃舜平說，開發雙抗體從無到有，約2個月時間，只要取非常小量0.11cc的血液，就可偵測到早期感染，主要優勢是可檢測到早期的感染 IgM抗體，還有恢復期跟後期，或中期呈現IgM或IgG抗體。各界陸續研發試劑，黃舜平表示，優勢很清楚能檢測出IgM或IgG抗體，尤其IgG容易產生交互作用，通常很難呈現乾淨背景值，但該研發可同時呈現利不同時期狀況。

▲▼ 慈濟大學、中研院和台北慈濟醫院合作開發出IgM、IgG雙抗體測試劑。。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 吳漢忠（上）表示，快篩試劑特色是結和新冠抗原。黃舜平（下）說，研發約2個月時間。（圖／記者許展溢攝）

▲▼慈濟大學、中研院和台北慈濟醫院合作開發出IgM、IgG雙抗體測試劑。（圖／記者許展溢攝）

中研院研究員吳漢忠表示，此合作共同開發快篩試劑，最主要特色是結和新冠肺炎抗原，檢測病原血清，有效提高檢測正確率。不過目前台灣確診率不像國外爆多，社區目前評估也是都安全，吳漢忠說，意義上是任何疾病診斷，包括抗原檢測都屬於疾病早期，但疾病發生後期，抗體後續出來就測不出抗原，就要測病人血中抗體，確保是否有遭受病毒感染，依慈濟臨床數據準確率、靈敏度接近9成。

慈濟大學產學新創組組長鄭文琦表示，免疫力非常好的年輕人可能沒有疾病發生，但若IgG發生，就非常需要做抗體檢測，試劑已進行14例確診檢體及3例健康檢體臨床測試，試劑的準確度為94%、特異性為100%，靈敏度93%，這套抗體檢測試劑，目前已究成小量試量產，將申請台灣食藥署核可後，量產並應用於研究及臨床。

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