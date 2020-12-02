獨／金山磺清大橋暴動！東方白鸛第3隻現蹤　鳥友刷一整排大砲

▲瀕危「東方白鸛」第3隻現蹤金山，鳥友架大砲搶拍驚豔全場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

《ETtoday新聞雲》記者11月11日清晨在新北市金山區某處農田獨家直擊，拍攝到瀕危等級的野生鳥種「東方白鸛」飛到此地暫時歇息落腳，腳環編號A20；1日中午現蹤另一隻「東方白鸛」2隻同框，2日上午10時31分許第3隻出現，3隻並未同框，鳥友游森豪奕架設大砲搶拍，拍下相當珍貴的畫面。

鳥友游森豪表示，2日早上9時許東方白鸛腳環A20與另1隻未有腳環出現空中飛翔，上午10時31分東方白鸛2隻飛離農田，東方白鸛腳環A20留在原地不動。1日2隻東方白鸛互咬打架。

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▲瀕危「東方白鸛」第3隻現蹤金山「未同框」。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，「東方白鸛」名列華盛頓公約鳥類紅皮書瀕危等級的野生鳥種，成鳥覆有白色羽毛，黑色鳥喙及翅膀，眼周圍和腳是紅色的，分布在西伯利亞東部、北韓及中國大陸東北等地區。她說，韓國、日本非常重視「東方白鸛」的復育，台灣近年來東方白鸛多次造訪，甚至也有築巢跡象，希望台灣能重視東方白鸛保育工作。

黃蜀婷表示，透過韓國黑面琵鷺保育好友得知，第一隻「東方白鸛」腳環編號A20，是從韓國東方白鸛復育中心亞成鳥，飛離保育中心以後，牠一直停留在出生地附近，直到8月中旬移至西南地區Haenam-gun，然後向北移至Late August，並於9月下旬至11月初都停留在該處，最後11月9日停留在韓國棲息地西南沿海地區。

▲百位鳥友架大砲搶拍驚豔全場。（圖／記者郭世賢攝）

金山警分局呼籲，車輛停靠在磺清大橋拍攝的鳥友民眾，務必注意往來車輛及自身之交通安全，轄區中角派出所及金山交通分隊員警，已將該處列入重點路線加強巡邏，同時也啟動防竊作為，以維護賞鳥遊客之安全。

新北市動保處代理處長楊淑方表示，民眾前來金山觀賞東方白鸛時，應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇原則，如有侵犯、騷擾保育類野生動物，將依野生動物保育法第18條規定查處，違者將可處以6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。

楊淑方呼籲民眾賞鳥時，請大家一起維護當地自然生態，對於野生動物保育，需要公私協力配合，一起加入守護的行列，共同為動物福利盡一份心力。

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