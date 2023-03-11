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石門青山瀑布步道修復　區長曾明華親驗收今重新開放

▲石門青山瀑布步道修復 區長曾明華驗收3/11重新開放。（圖／記者戴上容翻攝）

▲石門青山瀑布步道修復。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市石門區的青山瀑布是民眾戶外休閒喜愛探訪的秘境，不過3月初，山區多雨導致步道邊坡土石滑落，造成步道損壞，第一時間石門區公所封閉步道，並請廠商進場搶災、維修，經過連日的搶修，11日起正式開放，愛好登山健走的朋友們可以來體驗青山瀑布的好山好水。

石門區長曾明華表示，3月初連日雨勢造成土石鬆動，一顆巨石滑落邊坡，不僅壓毀了步道旁的溝渠，更加也將步道上原本舖平的石板給擠壓隆起，歷經將近一週的工程時間，就地碎大石，並且重新修復步道與溝渠，終於讓步道恢復原本的樣貌。

▲石門青山瀑布步道修復 區長曾明華驗收3/11重新開放。（圖／記者戴上容翻攝）

▲石門區長曾明華（左）親自驗收3月11日重新開放。

第一時間區公所除了將步道封閉，也趕緊製作路標指引，放置在台二線與豬槽潭路上，避免計畫前往休閒活動的民眾撲空，而修復工程進入收尾階段，區長現地視察並商討往後穩固、預防土石滑落的工法，希望能讓這條親近大自然的步道在行走上可以更安全有保障。

石門區公所表示，經過連日的搶修，11日起正式開放，愛好登山健走的朋友們可以來體驗青山瀑布的好山好水。另石門區通往富基魚港楓林大橋伸縮縫高低差，車輛經過時會產生噪音，為避免發生危險及影響住戶的安寧，積極修復中，預訂3月底完工。

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