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視訊「科技大老闆」10分鐘4千元！少女裸聊自慰　結局讓她崩潰

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲古男一人分飾兩角，先假扮仲介誆騙少女要介紹工作，又扮成客戶逼她裸聊。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

古姓男子一人分飾兩角，先私訊國中少女小蘋(化名)，誆稱能仲介她與「科技業大老闆」聊天，10分鐘就能爽賺4千元，接著又扮演客戶，佯稱已經付完視訊費，如果小蘋不配合脫衣視訊，就要報警叫她還錢，還強逼她在鏡頭前自慰。小蘋事後察覺被騙，報警處理，一審法官以脅迫及詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，合併處7年6月徒刑，古男再上訴被駁回。

判決指出，古男在臉書化名「朱欣怡」，向小蘋佯稱可提供工作機會，只要陪一些「科技業大老闆」聊天，10分鐘就能賺4千元。等小蘋欣然接下工作後，古男又自己扮演客戶，在LINE上暱稱「成」，謊稱已經付了錢不能退費，要求小蘋全裸和他視訊，不然就要還他錢，讓小蘋心生恐懼不得不配合，古男見她聽話，竟進一步在視訊中強逼她自慰。小蘋事後連報酬都沒拿到，發覺被騙，報警處理。

全案審理時，古男自承知道小蘋未成年，卻讓她在視訊過程脫衣做猥褻動作給他看。

法官查看兩人訊息，發現古男假扮客戶時，恫嚇小蘋「這平台是18禁的欸」、「妳沒有搞清楚就來接？」、「不要的話就退我開通費」、「妳看是要退我錢還是接完」，逼得小蘋只好勉強說「接完好了」、「因為我沒錢可以匯」，見小蘋不願脫衣，古男又逼迫還錢，還說「你不還我就叫客服幫我報警處理」，最後逼得小蘋在鏡頭前自慰，犯行屬實。

法官認為，古男利用小蘋年僅13歲，辨識網路陷阱能力有限，竟以打工為由詐騙，傷害小蘋身心健全發展，以脅迫及詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，合併處7年6月徒刑，古男上訴到二審被駁回，全案還可上訴。

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