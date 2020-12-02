高雄「2021跨百光年」21組卡司曝光！首創高流、蓬萊跨年雙舞台



▲高雄「2021跨百光年」首創高流、蓬萊跨年雙舞台 ，共21組卡司創紀錄唱爆亞灣 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

要來高雄跨年的朋友注意！高雄「2021跨百光年」2日公布卡司，首創跑場橫跨大港橋兩側的高流、蓬萊雙舞台，網羅滅火器樂團、阿爆、Tizzy Bac樂團、茄子蛋樂團等獲金曲、金音獎肯定的頂尖音樂人同場飆歌，還有Ella陳佳樺、情歌王子Bii畢書盡，兩地開唱挑戰粉絲追星的眼力、耳力與腿力。

▲高雄「2021跨百光年」首創高流、蓬萊跨年雙舞台 ，共21組卡司創紀錄唱爆亞灣 。（圖／高雄市府提供）

今年高雄跨百場地移師到被戲稱「高雄39區」的高雄港灣舉辦，並顛覆傳統，在大港橋兩側打造全臺首創「同場跨年雙舞台」也就是「高流舞台」及「蓬萊舞台」，各以創作、流行風格相互尬場， 21組卡司創紀錄同場跨年唱爆亞灣，這是高雄流行音樂中心戶外舞台首次亮相，也是高雄港區在跨年夜首次對外開放。

主打流行風的蓬萊舞台，沿襲跨年演唱會的傳統，除了由數次勇奪金鐘獎的綜藝天王胡瓜與浩角翔起，組成全台最重量級的黃金主持搭檔外，卡司的含金量超高，包括有金曲、金音獎掛保證的滅火器樂團於倒數後強勢登場，囊括5座金曲、5座金音獎的謝銘祐及其所領軍的麵包車樂團，以及金曲超人氣樂團茄子蛋、金曲創作才子韋禮安等超華麗的陣容。

除了雙金肯定，蓬萊舞台更有兼具偶像與實力派的卡司陣容，12月31日晚上7點，由搖滾天團八三夭熱力開場，重磅回歸跨年舞台的Ella陳佳樺在高雄獨家壓軸演出，情歌王子Bii畢書盡、出身高雄在地的台語小天王許富凱、跨足影視歌三棲藝人李千那、台灣首位登上韓國舞台Solo的女歌手GEmma吳映潔，以及高雄在地嘻哈品牌影子計劃等，華麗陣容就是要讓參與「跨百光年」的粉絲們目不暇給，尖叫到燒聲。

高流舞台由同獲金曲、金音獎雙金肯定的Tizzy Bac樂團開場、阿爆擔綱倒數前壓軸，以專輯《巷子內》橫掃金音獎的大贏家J.Sheon在倒數後熱唱，還有曾獲金音獎的老王樂隊及鄭宜農，以及滅火器吉他手鄭宇辰單飛不解散推出的個人專輯《EmptyORio》，找來新團員演出，讓粉絲十分期待。

更邀請擁有豐富音樂經驗的高雄在地硬派搖滾樂團謎路人，富含深厚演奏底蘊的民謠搖滾樂團Little Shy on Allen Street，以及曾入圍Freshmusic音樂雜誌的「最佳新人獎」與「年度十大專輯獎」的許含光，12月31日在高流舞台接力熱唱，沸騰所有樂迷的情緒。

目前尚未對外啟用的高雄流行音樂中心戶外廣場，豎立一座不規則狀的玻璃帷幕，這正是經過聲學工程師精心計算測量後所建造的擋音牆，造價不斐，可以有效防止噪音干擾周圍住戶。因此今年來高雄跨百，不管是高流舞台還是蓬萊舞台，就是要讓民眾放聲尖叫，一起狂嗨到2021。

時間對我們來說完全沒用！