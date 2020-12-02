　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

28歲男血液流乾慘成「木乃伊乾屍」　房東破門收房租目睹嚇壞！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼解剖，法醫，屍體,顯圖。（圖／視覺中國）

▲男子遺體因為血液流乾，成為木乃伊乾屍狀態。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國28歲男子柯蒂斯(Roy Curtis)因為好幾個月沒繳房租，房東上門想要把他驅除出去時，意外發現他死亡多時早已成為一具木乃伊乾屍。本案近來開庭，驗屍報告指出，柯蒂斯的遺體由於血液早已流乾，推判其死亡時間可能長達9個月以上。

28歲男子柯蒂斯去年8月21日因為積欠房東多達英鎊2,767元（約台幣10萬多元）的房租，對方終於獲得法令可以合法驅逐時，意外發現躺在公寓地板上的他已成一具乾屍。本案近來開庭，負責偵辦案件的員警賴特(Ian Wright)表示，「我當時一看到他就斷定人已經死了，這名男子很明顯已經死亡一段時間，而且很有可能是自殺」。

法庭資料指出，來自白金漢郡米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)的柯蒂斯是一名自閉症患者，平時依靠政府提供的補助金過活，然而2018年9月他因為被福利機構評估可以外出工作，賴以為生的補助金從此被砍斷對他造成了很大的打擊。驗屍報告則指出，遺體被發現時血液已經完全流乾，導致無法用血液進行物理性檢查。

警方雖然在柯蒂斯身旁找到長達40頁的遺書，不過由於本案仍在進行審理，所以死因暫時未被判定為自殺，詳情仍待進一步調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
加藤鷹金手指整根黑掉！　1年後近況曝光「萎縮了…」
調查官不會用電腦請假　旅遊爽玩回來遭移送
男女公廁內四腳獸　警破門驚見角落還有另一對交疊
快訊／歐陽靖認了婚變：我們已經很久沒聯絡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9周大小狗遭巨蟒纏住差點窒息　女主人勇猛上前「徒手抓起」狂甩

5男求婚都拒絕！76歲女閃嫁29歲男　他霸氣護妻：我們真心相愛

目睹4名女兒遭割喉倒在血中　人父崩潰：凶手是她們的母親！

性侵未成年少女被逮！　20歲惡男遭7鄉民私刑「逼吃人類排泄物」

「4萬多元藏廁所」被泡爛慘成廢紙　老奶奶目睹心碎：水管破了

誇張媽為了和男友甜蜜約會　32.8度高溫把3歲女兒鎖車上悶死！

900噸天文望遠鏡墜毀！007電影曾取景　才宣布要拆…支撐電纜突斷裂

打破世界紀錄！冷凍胚胎「冰封27年」被收養　成功誕生健康女嬰

8歲女童誤觸高壓電！　聖誕燈飾亮起...媽拍照目睹她被瞬間電死

日本明定：接種新冠疫苗是義務　費用國家全額負擔

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

星卉現身澄清「沒有息影」　戒安眠藥暴肥8kg...找回30年前初戀情人

900噸天文望遠鏡墜毀！007電影曾取景　才宣布要拆…支撐電纜突斷裂

打破世界紀錄！冷凍胚胎「冰封27年」被收養　成功誕生健康女嬰

8歲女童誤觸高壓電！　聖誕燈飾亮起...媽拍照目睹她被瞬間電死

日本明定：接種新冠疫苗是義務　費用國家全額負擔

小情侶嗨玩四腳獸！警破門...角落還有一對「忘情交疊」大玩2+2

川普不想輸！　親口證實2024要問鼎白宮：我們4年後見

槓上推特、臉書！川普發文「狂被審查」怒了　嗆聲否決國防預算

28歲男血液流乾慘成「木乃伊乾屍」　房東破門收房租目睹嚇壞！

搶銀行金庫炸大洞！巴西30歹徒火力超強　挾「人肉盾牌」撒錢逃逸

第一千金回不去了！曼哈頓滿街「反伊凡卡」海報...嗆她假上流

月亮杯、棉條用錯恐引「中毒休克致死」　專家警告使用時間！

台股再創收盤新高！台積電、聯發科強勢領漲　指數漲103點收13989點

勞金局涉貪官員4年前列入高風險名單　勞長許銘春證實

跑趴季／交換禮物17款「絕對不雷」推薦　199元也能讓收到的人超開心

首批120輛完售！BMW新4系列Coupe 236萬起上市、女神許瑋甯代言

台鐵比照機場設VIP室！花蓮站12/30啟用　「搭觀光列車」免費進入

攜手團膳業者拒絕往「萊」　盧秀燕：訂全國最嚴契約保障食安

UA發表柯瑞個人品牌「CURRY BRAND」　徹底改變世界規則

女留學生蒐集香菸搞創作　休學後海運6.7條回台下場出爐

趙天麟譏「金童不堪一擊」　蔣萬安：我做足功課但蘇貞昌沒有準備

國際熱門新聞

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

母涉囚子28年　發現時牙齒幾乎沒了

惡狼當街性侵醉婦！　1分鐘快速完事走人

小情侶嗨玩四腳獸　旁邊還有一對「忘情交疊」

台裔鞋王之死疑雲！女友家遇火災　豪宅完好無損

司機先禮讓再踩油門撞　婦9秒求生

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

翁死於新冠　火化2天後「復活」回家

「9月大嬰兒」慘死！酒駕衝徒步區致4死15傷

表弟不念書卻迷電玩　她拿鎚子砸爛Xbox！

更多熱門

相關新聞

色情氾濫　抖音封禁帳號破百萬

色情氾濫　抖音封禁帳號破百萬

中國知名影音社交平台「抖音」，除其海外版本「TikTok」在西方國家引發資安疑慮外，色情內容問題也受到關注。據統計，今年以來抖音已經封禁色情導流、色情「招嫖」賬號超過100萬，僅9月份就封禁30萬5248個帳號。

近13公里長史前壁畫！　亞馬遜考古新發現

近13公里長史前壁畫！　亞馬遜考古新發現

預見疫情、川普敗選！英靈媒公開2021預言

預見疫情、川普敗選！英靈媒公開2021預言

酒醒後…額頭多個「大雞雞」　他怒報警處理

酒醒後…額頭多個「大雞雞」　他怒報警處理

18歲少女「下面滑出小寶寶」！

18歲少女「下面滑出小寶寶」！

關鍵字：

木乃伊乾屍房東Roy Curtis英國輕生

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

羅志祥停工7個月少賺6億！

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

黑人私開LINE群傳謎片！驚見名單「成員全是大咖天王」

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

阮經天同框小12歲親弟　網：還以為雙胞胎

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

更多

最夯影音

更多
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面