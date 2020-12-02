28歲男血液流乾慘成「木乃伊乾屍」　房東破門收房租目睹嚇壞！

▲男子遺體因為血液流乾，成為木乃伊乾屍狀態。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國28歲男子柯蒂斯(Roy Curtis)因為好幾個月沒繳房租，房東上門想要把他驅除出去時，意外發現他死亡多時早已成為一具木乃伊乾屍。本案近來開庭，驗屍報告指出，柯蒂斯的遺體由於血液早已流乾，推判其死亡時間可能長達9個月以上。

28歲男子柯蒂斯去年8月21日因為積欠房東多達英鎊2,767元（約台幣10萬多元）的房租，對方終於獲得法令可以合法驅逐時，意外發現躺在公寓地板上的他已成一具乾屍。本案近來開庭，負責偵辦案件的員警賴特(Ian Wright)表示，「我當時一看到他就斷定人已經死了，這名男子很明顯已經死亡一段時間，而且很有可能是自殺」。

法庭資料指出，來自白金漢郡米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)的柯蒂斯是一名自閉症患者，平時依靠政府提供的補助金過活，然而2018年9月他因為被福利機構評估可以外出工作，賴以為生的補助金從此被砍斷對他造成了很大的打擊。驗屍報告則指出，遺體被發現時血液已經完全流乾，導致無法用血液進行物理性檢查。

警方雖然在柯蒂斯身旁找到長達40頁的遺書，不過由於本案仍在進行審理，所以死因暫時未被判定為自殺，詳情仍待進一步調查。

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