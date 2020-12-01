擔心樂陞股票被賣　許金龍兄弟借錢擔保6600萬挨告詐欺

▲樂陞科技董事長許金龍攝證交法案仍在審理中，又被金主控告詐騙6600萬元定存單。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

樂陞科技董事長許金龍因違反《證交法》案件，日前才被法院裁准錢保、人保共2億元重獲自由，他在遭收押期間，因為擔心失去公司名下的樂陞股票，由弟弟找2名金主提供6600萬元的定存單作債務擔保，結果被銀行拿去執行償債，金主頂多拿到不值錢的樂陞股票，控告許金龍兄弟涉嫌詐欺，台北地檢署1日以罪嫌不足為由處分不起訴。

樂陞科技股票一度上櫃，曾登上遊戲類股股后，2016年中傳出將被日商「百尺竿頭」公司以48億餘元公開收購，但「百尺竿頭」在最後一刻未履約付款，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案，許金龍案發後遭羈押，一審被依《證交法》判刑18年，二審遭判刑12年，現在仍在更審中，高院在9月間裁定讓許金龍以現金保為2500萬、人保1億7500萬結束收押。

辦案人員查出，許金龍把個人經營的KK公司名下持有樂陞股票，拿去向4家銀行抵押擔保借貸，樂陞案爆發後，許金龍曾向弟弟許飛龍表示，如果有需要可找丁姓媒體人幫忙，果然在許金龍被收押後，樂陞股價下跌，許飛龍擔心樂陞股票被銀行賣掉，透過丁找上葉姓、陳姓金主，取得2張各3300萬元定存單，給銀行當雙重擔保。

但是銀行眼見樂陞股票持續下跌，為了確保債權，決定將定存單拿去執行，2名金主最多只能拿回已經不值錢的樂陞股票，金主懷疑，許金龍早就把持有樂陞股票的KK公司股權賣掉，卻讓他們誤信有還款能力、協助擔保，涉嫌詐欺，但檢察官調查，許金龍確實仍為KK公司登記負責人，還因此代表KK被金管會開罰，並未施用詐術，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴許金龍、許飛龍兄弟。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

豪門前夫控「丟iPhone」妨害名譽 美女醫曝烏龍提告「因這事」

MC姊捲跨國詐欺！曝關鍵人物 《華人星光大道》重量級暖心歌手

饒河夜市「地產王」孽子爭產 「肉魯啊」爆母頭失心跳弟救遭斷臂